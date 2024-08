SEP predao listu za podgoričke izbore

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa (SEP) predala je Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) listu za izbore u Podgorici, koji su zakazani za 29. septembar.

Nosilac liste “Vrijeme je za red” je Ilija Mugoša.

Lider SEP-a Duško Marković kazao je da je Mugoša mladi i obrazovani ekonomista i ugledni sportista, prenosi Portal RTCG.

Mugoša je, kako je rekao, budućnost Podgorice i Crne Gore.

Marković je naveo da njihova lista predstavlja sinergiju iskustva i mladosti.

“Mladost nam je potrebna, jer bolje razumije ono što nam se dešava, a iskustvo nam je potrebno za donošenje kvalitetnih odluka”, dodao je Marković.

On je istakao da je njihova lista ponuda svim građanima Podgorice.

“Želimo da Podgoricu napravimo gradom koji će odgovoriti potrebama svih građana Podgorice. A vidite da danas živimo u gradu u kojem vlada nered i javašluk. Vrijeme je za red”, naglasio je Marković.

Mugoša je istakao da mu je čast što predvodi listu “Vrijeme je za red”.

“Svi smo svjesni da je Crnoj Gori potrebna promjena, i zadovoljstvo mi je što smo dva mjeseca od osnivanja dobili priliku da samostalno nastupimo na izborima. Biću podržan od strane iskusnih, kvalitetnih ljudi sa integritetom”, istakao je Mugoša.

On je kazao da su kreirali jednu pristojnu političku alternativu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS