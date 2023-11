Šehović: URA promoviše interes opozicije da popis ne uspije

Podgorica, (MINA) – Funkcioneri Građanskog pokreta URA, zbog gubitka privilegija i nemogućnosti da troše ogroman novac građana na službena putovanja, promovišu interes kolega iz opozicije da popis ne uspije, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

“Umjesto da podrže inkluzivan pristup nove 44. Vlade, funkcioneri iz URA zbog žala gubitka privilegija i nemogućnosti da troše ogromna sredstva građana na službena putovanja, sada promovišu interes njihovih kolega iz opozicije da popis ne uspije”, rekli su iz PES-a.

Odlaganjem popisa stanovništva je, u nedostatku političkog integriteta i spremnosti da se stane iza odluka sopstvene Vlade i ministara, ponižena država i njene institucije, ocijenio je bivši premijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Poslanik PES-a Armen Šehović kazao je da se, od početka 43. Vlade kada su URA i Abazović promovisali inkluzivnost i relaksiranost došlo do toga da ta partija zbog isključivosti i populističke destrukcije ugrozi i usješnost popisa.

“Da se URA pitala imali bismo bojkot, a time i neuspješan popis, što je nekima i bio cilj od samog početka”, naveo je Šehović.

On je kazao da je dogovor koji je postignut poraz upravo destruktivnih elemenata, koji više nijesu u poziciji da dižu tenzije, ometaju sprovođenje popisa i na kraju osporavaju rezultat.

“Konstruktivnim pristupom ćemo i ubuduće rješavati sve nagomilane probleme, a i deblokirati pravosudne institicije, što URA nije uspjela u prethodnom periodu dok je vodila procese”, rekao je Šehović.

On je kazao da će građani biti relaksirani, jer poslije popisa, fokus će biti na socio-ekonomskim temama i reformama koje će ubrzati put Crne Gore u Evropsku uniju.

