Šehović: Građanska Crna Gora neće dozvoliti izmjene Zakona o državljanstvu

Podgorica, (MINA) – Građanska Crna Gore neće dozvoliti igranje sa nacionalnim interesima putem izmjena Zakona o crnogorskom državljanstvu, poručio je lider Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović.

On je, kako je saopšteno iz SD-a, rekao da Izmjene zakona o crnogorskom državljanstvu, kojima jedan dio parlamentarne većine ucjenjuje drugi, u namjeri da se ona po svaku cijenu makar vještački i privremeno održi, predstavljaju veoma opasan politički naum.

Prema ocjeni Šehovića, taj naum bi mogao imati nesagledive štetne posljedice po građansko i državotvorno biće Crne Gore.

„Zato onima koji su se u tom pravcu krenuli poručujemo da se manu ćorava posla, budući da je sasvim sigurno da samosvjesna, građanska Crna Gora, takvo najnovije igranje sa nacionalnim i državnim interesima sigurno neće dozvoliti”, Šehović.

Politička agenda onih koji vrlo svjesno služe interesima zvaničnog Beograda, i koji su kao takvi najpogodoniji da realizuju najnoviju političku ujdurmu, prema riječima Šehovića, jasna je.

“Namjera je da se prvo izmijeni zakon kojim se reguliše dobijanje crnogorskog državljanstva, a da se nakon toga kroz zloupotrebu instituta prebivališta krene u masovno ostvarivanje biračkog prava, odnosno u promjenu “krvne slike” našeg društva”, naveo je Šehović.

On je rekao da je konačan cilj odavno poznat.

„Učiniti Crnu Goru politički i na svaki drugi način potpuno zavisnom od nama susjedne Srbije, kako bi se nakon toga kreirao pogodan društveni ambijent i za eventualno formalno preispitivanje državno-pravnog statusa Crne Gore”, rekao je Šehović.

On je rekao da političke strukture koje su se legitimisale sa pomenutim, kao i zahtjevima koji se odnose na izmjenu Ustava u dijelu pojedinih identitetskih pitanja, svoju submisivnost prema zvaničnom Beogradu ne kriju.

„Naprotiv. Takvim svojim pristupom se ponose. Međutim, glasno ćutanje onih kojima je ovaj ultimatum postavljen, nam govori da su i oni zarad opstanka Vlade i očuvanja ministarskih fotelja izgleda spremni da zaigraju na ovu, po interese Crne Gore opasnu kartu”, dodao je Šehović.

On je naveo da zato i jedni i drugi moraju da znaju da bi kretanje u tom pravcu izazvalo, kako je rekao, snažnu političku reakciju, koja će u konačnom takav štetan pristup sigurno onemogućiti.

„A oni, kao inicijatori ovih osjetljivih pitanja, u potpunosti će biti odgovorni za političku polarizaciju koju će to izvjesno izazvati”, zaključio je Šehović.

