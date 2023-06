SDT što prije da ispita navode iz krivične prijave protiv Abazovića

Podgorica, (MINA) – Kabinet premijera Dritana Abazovića pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da u najkraćem mogućem roku formira predmet i ispita navode iz krivične prijave koju je protiv njega podnio funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović.

Milović je SDT-u podnio krivičnu prijavu protiv Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, advokata Branka Anđelića i povezanih osoba, zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i stvorili organizovanu kriminalnu grupu koja je imala za cilj da utiče na izborni proces i kompromituje lidera PES-a Milojka Spajića.

“U vezi sa krivičnom prijavom koja je podnijeta protiv Abazovića o takozvanoj “aferi Spajić – Do Kvon”, pozivamo SDT da u najkraćem mogućem roku formira predmet i ispita navode iz nje”, navodi se u reagovanju Abazovićevog kabineta.

Oni su rekli da, kao i u dosadašnjim slučajevima kada su protiv Abazovića slične krivične prijave podnosili Raško Konjević i Veselin Pejović, a privatne tužbe Zoran Lazović i Ranko Ubović, smatraju da bi i po krivičnoj prijavi Milovića nadležni organi trebalo da postupaju blagovremeno i profesionalno, radi utvrđivanja svih činjenica od značaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS