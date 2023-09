SDT podiglo optužnicu protiv četiri osobe zbog stvaranja kriminalne organizacije

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić naveo je da su optužnicu predali Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici.

“Protiv okrivljenih I.V, S.R, M.G. i M.R. optužnica je predata zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, a protiv okrivljenog M.R. i zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, okrivljeni su ta krivična djela izvršili tokom 2019. i 2020. godine u Herceg Novom, u okviru kriminalne organizacije čiji je organizator V.K.

Radonjić je podsjetio da se protiv V.K. već vodi postupak pred podgoričkim Višim sudom za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo Š.R. u februaru 2020.

“U optužnici je predloženo i da se okrivljenima S.R., M.G. i M.R. produži pritvor, a da se okrivljenom I.V., koji je u bjekstvu i za kojim je raspisana međunarodna potjernica, sudi u odsustvu”, rekao je Radonjić.

