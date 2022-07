SDP: URA da se vrati evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Tvrdoglavo insistiranje na pitanjima pojedinih vjerskih zajednica i pokušaj da se mimo javnosti, potpuno netransparentno, nametne neustavni i nezakoniti tekst Temeljnog ugovora, čin je vrhunske političke neodgovornosti, kazali su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Iz SDP-a su rekli da im je žao što je URA, kako su naveli, odlučila da svoju partiju od nekada ekološko-evropske nade pretvori u subjekta kojem prioritet nije evropski put Crne Gore, već crkvene teme i agenda druge države.

“Tvrdoglavo insistiranje na pitanjima pojedinih vjerskih zajednica i pokušaj da se mimo javnosti, potpuno netransparentno, bez dijaloga, razgovora i konsenzusa nametne neustavni i nezakoniti tekst takozvanog Temeljnog ugovora, čin je vrhunske političke neodgovornosti”, kaže se u saopštenju.

U konkretnom kontekstu, kako su naveli iz SDP-a, radi se i o antidržavničkom i antievropskom postupanju jer se evropskoj i reformskoj agendi pretpostavljaju zahtjevi jedne vjerske zajednice i slijepo služenje njenim interesima.

Iz te partije su kazali da se time nastavlja praksa prethodne Vlade kojoj je, kako su rekli, umjesto članstva u Evropskoj uniji (EU) cilj bio klerikalizacija društva i produbljivanje etničkih podjela.

Iz SDP-a su naveli da je pravo pitanje zašto URA insistira na temama koje duboko dijele i izazivaju opravdano nezadovoljstvo ogromnog dijela javnosti, umjesto da potencira pitanja koja okupljaju proevropske političke snage, koje su sa tim ciljem dale podršku manjinskoj Vladi.

“Šta je posrijedi i da li će ta partija do kraja tvrdoglavo ostati na takvom destruktivnom i antievropskom stavu, pitanje je na koje ćemo brzo dobiti odgovor”, kaže se u saopštenju.

Iz SDP-a su kazali da i dalje žele da vjeruju da u URA-i ima evropskog potencijala i ljudi koji su iskreno privrženi evropskom putu i njenim osnivačkim ciljevima.

Oni su rekli da se nadaju da su poruke sa sastanka sa ambasadorima EU URA-i sasvim jasna smjernica čime država treba da se bavi i koji je to put koji Crnu Goru vodi prema Uniji.

“Zašto se u saopštenju URA-e nalaze gotovo istovjetne gluposti i besmislice na račun SDP-a o nekakvom ekstremizmu, koje inače plasiraju Demokratski front (DF), Vulin i njima slični, ostavljamo javnosti da prosudi i ocijeni dubinu tih “misli””, navodi se u saopštenju.

Iz SDP-a su upitali gdje URA sebe politički vidi na političkoj sceni.

“Da li u najbližem partnerstvu sa nacionalističkim i Putinovim DF-om koji je, svakome je jasno, eksponent druge države, ili ima namjeru da se vrati u svoju prirodnu evropsku poziciju”, navodi se u saopštenju.

To je, kako su naveli iz SDP-a, takođe pitanje na koje će njihove kolege iz URA-e veoma brzo morati da daju odgovor.

“Neistina iz saopštenja URA-e da Crnogorska pravoslavna crkva nije bila registrovana kao vjerska zajednica takođe je jedna iz arsenala anticrnogorske propagande, pa im toplo preporučujemo da manje gledaju Vučićeve Pink i Hepi, a da više čitaju sopstveni program”, kaže se u saopštenju.

