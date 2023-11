SD: Vlada i formalno da odgodi popis

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) pozvale su Vladu da formalizuje najavu premijera Milojka Spajića o odgađanju popisa.Kako su rekli iz te partije, svaka stavka iz sporazuma o održavanju popisa stanovništva, koju su predstavnici opozicije i vijeća manje brojnih naroda potpisali sa premijerom, mora biti ispoštovana.

Oni su naveli da je puna implementacija svih zahtijevanih kontolnih mehanizama jedini način da se u potpunosti eliminiše prostor za potencijalno fingiranje podataka popisa.

“Zbog čega pozdravljamo najavljenu spremnost premijera za ponovnim odgađanjem popisa u cilju realizacije preostalih stavki iz sporazuma”, rekli su iz SD-a.

Oni su kazali da dogovor koji je postignut između premijera i opozicije, a tiče se uslova za održavanje popisa stanovništva, od velikog je značaja za poboljšanje cjelokupne društveno-političke klime u državi.

“A posebno za kvalitetno sprovođenje popisa čiji su rezultati od velikog značaja za Crnu Goru i njene građanke i građane”, smatraju u SD-u.

Oni su podsjetili da su od samog početka insistirali na tome da datum popisa, “iako postoje valjani razlozi na osnovu kojih bismo ga mogli na razne načine argumentovano osporavati”, nije sam po sebi problematičan ukoliko budu ispunjeni svi uslovi dogovoreni sporazumom.

“Na osnovu tog dogovora predstavnici opozicije podržali su i izmjene i dopune Zakona o popisu koje su u parlamentu usvojene gotovo totalnom većinom”, kazali su iz SD-a.

Ta partija se, kako se se dodaje, sve vrijeme ponašala konstruktivno, sa željom da daju maksimalan doprinos kvalitetnom sprovođenju popisa čiji rezultati neće biti predmet sporenja.

“Kako su preostali još neke važne stavke iz sporazuma koje, do danas, nijesu realizovane, a na šta smo sve vrijeme jasno i glasno upozoravali, smatramo da bi odgađanje popisa do kompletne realizacije svih dogovorenih stavki, bio logičan i odgovoran potez aktuelne vlade”, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su pozvali Spajića da u skladu sa današnjom najavom i formalno odgodi početak popisa.

“Kako bi naredni dani bili iskorišćeni za punu implementaciju obaveza koje je preuzela Vlada, nakon čega bi bile stvorene sve pretpostavke za otpočinjanje popisa”, dodaje se u saopštenju.

Iz SD-a su rekli da što se njih tiče, kao i do sada će biti maksimalno konstruktivni, u interesu svih građanki i građana Crne Gore.

“Ali i odlučni da spriječimo svaki vid zloupotrebe popisa zarad ostvarivanja političke agende koja je štetna po interese građanske Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

