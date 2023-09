SD: Odložiti početak popisa i uključiti opoziciju u proces

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, koji je zakazan za period od 1. do 15. novembra, treba odložiti, a predstavnici opozicije moraju se uključiti u taj proces po uzoru na dva prethodna, poručila su Socijaldemokrate (SD).

Iz SD-a su kazali da bi na taj način popis bio validan, kao i da ne bi došlo do bojkota, odnosno prekida i brojnih nepravilnosti na osnovu kojih bi rezultati popisa mogli biti osporavani.

“Predstavnici manje brojnih naroda već su iznijeli stav, sa kojim smo saglasni, da se popis treba odložiti dok popisni materijal ne bude ištampan na svim jezicima u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, što je samo jedan od preduslova za uspješno održavanje popisa”, rekli su iz SD-a.

Oni su naveli da je svakako potrebna i potpuna institucionalna spremnost za organizaciju i održavanje popisa, dodajući da ih trenutna situacija uvjerava u suprotno.

“Namjera aktuelne vlasti je da, suprotno praksi iz 2003. i 2011. godine, iz procesa organizacije i sprovođenja popisa stanovništva u potpunosti izoluje predstavnike opozicionih političkih subjekata”, smatraju u SD-u.

Iz te partije su podsjetili da su, na popisu 2011. godine, opozicione partije tražile i dobile po dva predstavnika u popisnim komisijama, učešće u izboru kontrolora i popisivača, kao i postojanje duple popisnice kao kontrolni mehanizam prilikom brojanja.

Kako su kazali iz SD-a, opozicione partije su tada tražile i dobile kontrolu unosa podataka, objavu podataka o nacionalnosti, vjeroispovijesti i jeziku najkasnije 90 dana od dana završetka popisa, kao i međunarodni monitoring popisa.

“Kako ništa od gore navedenog nije predviđeno prilikom održavanja ovogodišnjeg popisa, tražimo njegovo odlaganje do postizanja opšteg konsenzusa u vezi sa popisom”, kaže se u saopštenju.

U SD-u smatraju da se, s obzirom na dugotrajan proces formiranja nove vlade, a imajući u vidu da tehnička vlada nema legitimitet da sprovede događaj od važnosti kao što je popis stanovništva, potreba odlaganja popisa nameće kao jedino logično rješenje.

