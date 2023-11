Šćepanović v.d. načelnik Sektora za borbu protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji načelnik Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, Lazar Šćepanović, imenovan je danas za vršioca dužnosti načelnika Sektora za borbu protiv kriminala.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šćepanovića je na tu poziciju postavio resorni ministar Danilo Šaranović, u cilju jačanja svih kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Rezultati dosadašnje beskompomisne borbe protiv svih oblika kriminala Šćepanovića su preporučili za rješenje na toj poziciji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Šaranović prepoznao da je, pored odlične saradnje Specijalnog policijskog odjeljenja sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem, potrebno i da se drugim djelovima kriminalističke policije mora pružiti dodatna snaga, sa jednim ciljem – mafija mora biti pobijeđena.

„Potreba za korišćenjem punih kapaciteta sistema bezbjednosti u cjelini nasušna je potreba društva u borbi protiv kriminala i sistemu su potrebni pojedinci koji mogu u punom kapacitetu, usredsređeni na oblast kojom rukovode, odgovoriti svim izazovima i izdići nivo borbe protiv organizovanog kriminala na jedan novi i bolji nivo“, istakli su iz MUP-a.

Šaranović je kazao da će postavljenjem jednog od najboljih kadrova na tu poziciju jačati snagu SDT-a i tužilačke organizacije u cjelini.

„Apsolutno svi kapaciteti MUP-a biće stavljeni na raspolaganje Novoviću u narednom periodu”, poručio je Šaranović.

