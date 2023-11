Šćekić: Njegoš se nepokolebljivo borio za slobodu svog naroda

Podgorica, (MINA) – Petar II Petrović Njegoš nepokolebljivo se borio za slobodu i dostojanstvo svog naroda, kazao je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić i čestitao građanima Njegošev dan.

On je rekao da se današnji dan sa ponosom obilježava u znak sjećanja na jednog od najvećih književnika i prosvetitelja.

„Baštinimo i unapređujmo ono što su nam naši velikani u nasleđe ostavili. Njihova djela sa ponosom ističimo i radimo na očuvanju naših vrijednosti i kulturnog nasleđa“, naveo je Šćekić.

On je kazao da vjeruje u mlade ljude, njihovu težnju ka očuvanju tradicije i da su im vodilja velikani, prosvetitelji, mudraci, pjesnici i stvaraoci.

Prema riječima Šćekića, to je jedini i ispravan put koračanja ka savremenom, baš onako kako je to i Njegoš radio.

„Njegoš je osluškivao potrebe naroda i pretvarao ih u realnost, radio je na pomirenju među braćom i nepokolebljivo se borio za slobodu i dostojanstvo svoga naroda. U to ime, drage naše građanke i građani, srećan vam ovaj veliki praznik, Njegošev dan – dan kulture”, navodi se u čestitki.

