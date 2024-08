Šćekić: Mladi snaga koja oblikuje bolju budućnost za sve nas

Podgorica, (MINA) – Mladi su pokretači promjena, nosioci inovacija i snaga koja oblikuje bolju budućnost, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, Šćekić je čestitao 12. avgust, Međunarodni dan mladih.

On je u čestitki naveo da je 12. avgust dan kada se slavi snaga, energija i neizmjerni potencijal mladih, koji su pokretači promjena, nosioci inovacija i snaga koja oblikuje bolju budućnost za sve.

Prema riječima Šćekića, maštovitost, kreativnost i upornost mladih u suočavanju sa izazovima čine ih ključnim akterima u izgradnji boljeg svijeta.

“Svijet je suočen s brojnim izazovima, od klimatskih promjena do društvenih nejednakosti, ali vaša hrabrost i odlučnost pokazuju da nema prepreke koju ne možete savladati“, naveo je Šćekić.

On je istakao da ideje, snovi i vizije mladih nijesu samo inspiracija, već i pokretačka snaga koja može preoblikovati društvo i stvoriti pravedniji i održiviji svijet.

„Na ovaj poseban dan, želim vam da ostanete dosljedni sebi, da nastavite vjerovati u svoje sposobnosti i da se uvijek borite za ono u što vjerujete. Neka vas ne obeshrabre izazovi na vašem putu, već neka vas motivišu da budete još bolji, jači i odlučniji”, poručio je Šćekić.

On je kazao da su mladi budućnost, ali i sadašnjost, kao i da svaki njihov korak danas oblikuje svijet u kojem će svi zajedno živjeti.

“Zbog toga, neka vas prati ne samo sreća, već i mudrost da talente usmjerite ka stvaranju boljeg svijeta za sve. Neka vaši snovi budu veliki, vaša srca puna nade, a vaš put ka uspjehu svijetao i ispunjen radostima“, naglasio je Šćekić.

On je poručio mladima da nastave da budu hrabri, kreativni i nezaustavljivi jer, kako je istakao, svijetu je potreban njihov glas i energija.

