Satler: Zgrožen sam užasnom viješću sa Cetinja

Podgorica, (MINA) – Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler izjavio je saučešće porodicama i prijateljima stradalih u tragediji na Cetinju.

On je kazao da je zgrožen užasnom viješću sa Cetinja.

“Moje najdublje saučešće porodicama i prijateljima stradalih i svim ljudima na Cetinju i u Crnoj Gori”, naveo je Satler na društvenoj mreži X.

On je povrijeđenima poželio brz oporavak.

Na Cetinju je u srijedu poslijepodne ubijeno 12 osoba, a izvršilac ubistava Aco Martinović počinio je samoubistvo.

U pucnjavi su teško povrijeđene četiri osobe, koje su hospitalizovane u Kliničkom centru.

