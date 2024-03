Sastanak POSP-a naredna dva dana u Strazburu

Podgorica, (MINA) – Sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije (EU) i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) biće održan naredna dva dana u Strazburu, a crnogorsku delegaciju predvodiće potpredsjednik Skupštine Boris Pejović.

Funkcionisanje tog najbitnijeg mehanizma saradnje sa Evropskim parlamentom (EP) odblokirano je nakon dvije godine, budući da je posljednji sastanak održan u decembru 2021.

Na sastanku POSP-a učestvovaće i glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović, koji će predstaviti stanje pristupnih pregovora i odnosa između Crne Gore i Unije.

Cilj sastanka je, kako se navodi u platformi za učešče, da se istakne ocjena o godišnjem napretku i opštoj spremnosti za članstvo u EU u oblasti političkih kriterijuma i poglavlja vladavine prava i preporuka za unapređenje stanja u tim oblastima.

“Tokom sastanka će biti riječi o stanju pristupnih pregovora i odnosima između EU i Crne Gore u prisustvu zvaničnika EU i Vlade Crne Gore, zatim o reformi vladavine prava, uključujući imenovanja u pravosuđu, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i o slobodi medija i borbi protiv stranog miješanja i dezinformacija”, navodi se u dokumentu.

Na kraju diskusije uslijediće usvajanje preporuka, shodno ustaljenoj praksi POSP-a.

Pejović je ranije u saopštenju medijima naveo da je cilj crnogorske delegacije da kolegama iz EP ukažu na činjenicu da su evropske integracije jasno opredjeljenje građana Crne Gore, ali i njenog političkog vrha.

On je ukazao da EU opet pokazuje jaku želju za proširenjem.

„Zadatak parlamentarne većine i Skupštine je da svojim rezultatima pokažemo da članstvo i zaslužujemo“, naveo je Pejović.

Prema njegovim riječima, rezultati Skupštine i Vlade ostvareni u prethodnom periodu ključni su za kreiranje značajno pozitivnije atmosfere kada je u pitanju proces pristupanja Crne Gore EU.

POSP je obrazovan u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a čine ga po 14 poslanika Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta (EP).

Po pravilu, POSP se sastaje dva puta godišnje, naizmjenično u Podgorici i Biselu ili Strazburu.

Poslednji sastanak održan je 2. decembra 2021. godine u virtuelnom formaru, a sastanku je kopredsjedavao tadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i predsjedavajući delegaciji EP u POSP-u Vladimir Bilčik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS