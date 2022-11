Sastanak pokazao dubinu krize u kojoj se država nalazi

Podgorica, (MINA) – Sastanak predsjednice Skupštine Danijele Đurović sa predstavnicima parlamentarnih partija pokazao je dubinu krize u kojoj se država nalazi, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz DPS-a su kazali da su se odazvali pozivu za prisustvo današnjem sastanku u nadi da će se kroz dijalog doći do rješenja koji će značiti izlaz iz političke i ukupno društvene krize u kojoj se Crna Gora nalazi.

“Sastanak je, ipak, pokazao dubinu krize sa kojom je država suočena o čemu najbolje svjedoči i stav smijenjenog premijera, ujedno i predsjednika Građanskog pokreta URA (Ditana Abazovića) da je stanje u zemlji u potpunosti redovno”, rekli su iz DPS-a.

Kako su dodali, dubini krize svjedoči i “ponašanje i performans lidera proruskog Demokratskog fronta (DF) koji su naveli da neće dalje učestvovati u razgovorima navodeći pritom trivijalne i krajnje neutemeljene razloge za takav neodgovoran pristup”.

Iz DPS-a su rekli da su njihovi stavovi povodom aktuelne situacije u državi u potpunosti jasni, odnosno da zahtijevaju da se hitno povuče Zakon o predsjedniku i da se spriječi njegovo stupanje na snagu.

“Čime bi se spriječio ustavni puč i time stvorili preduslovi da se postupak izbora sudija Ustavnog suda vrati na Ustavni odbor, kako bi se – uz suštinski a ne simulirani dijalog, stvorile pretpostavke za izbor četvoro sudija i time omogućio nesmetan rad jedne od najvažnijih institucija u zemlji”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da će insistirati da nakon navedenog dođe i do skraćenja mandata Skupštine.

“Kako bi se stvorili uslovi za organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora koji bi označili i definitivan kraj političke krize, nakon kojih bi Crna Gora dobila odgovornu, političku, stabilnu i evropsku Vladu”, naveli su iz te partije.

Oni su rekli da će u narednom periodu, kao i do sada, ostati posvećeni dijalogu kako bi se, u skladu sa stavovima evropskih partnera Crne Gore, rješavala duboka i institucionalna kriza koju država proživljava.

“Uz izraženu nadu da politički subjekti, koji se makar deklarativno izjašnjavaju kao građanski i evropski, neće dozvoliti sebi da budu dekor DF-a kojem je jedini cilj politika destrukcije prema institucijama kako bi Crnu Goru predstavili kao nefunkcionalnu državu čiji bi suverenitet, shodno tome, trebalo prepustiti regionalnim hegemonima”, zaključili su iz DPS-a.

