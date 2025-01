Šarec: Crna Gora nema snage za borbu na više frontova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nema snage za borbu na više frontova i treba da se fokusira na pridruživanje Evropskoj uniji (EU), ocijenio je član Evropskog parlamenta (EP) i stalni izvjestilac za Crnu Goru, Marjan Šarec.

Šarec je na konferenciji za novinare, sumirajući posjetu Crnoj Gori, kazao da je razgovarao sa opozicijom, parlamentarnom većinom, civilnim društvom i predsjednicima opština.

On je rekao da će, kao izvjestilac za Crnu Goru, početi da piše izvještaj koji će prvi draft ugledati u februaru, a planirano je da se o njemu odlučuje u junu na plenumu u EP.

Šarec je ocijenio da je situacija u Crnoj Gori vrlo složena i da se može govoriti o obliku političke krize u državi.

“Imamo problem i sa lokalnim vlastima, sa tim da izbori u opštinama nijesu u istom danu. Situacija nije baš povoljna. I parlament je trenutno blokiran, a bliži se godina za koju svi želimo da bude godina ulaska države u EU“, rekao je Šarec.

On je kazao da su svi svjesni poteškoća i izazova.

„To sam u svim razgovorima naglašavao i politički zvaničnici su svjesni toga što se događa, ali svako ima svoje rješenje“, rekao je Šarec dodajući da svaka kriza može uticati na proces približavanja EU.

On je naglasio da je bilo puno uspjeha u prošloj godini.

Šarec je kazao da su zatvarana poglavlja, ali jedno nije iz poznatih razloga.

“Mislim da Rezolucija o genocidu u Jasenovcu nije bila potrebna, ali je tako odlučeno. Mislim da bilateralna pitanja nijesu najbitnija u procesu pridruživanja. Moj stav je da ta pitanja ne smiju uticati na približavanje EU“, kazao je Šarec.

On je naveo primjer Slovenije i Hrvatske koje imaju otvorena bilateralna pitanja, ali su obje države ipak članice Unije.

Šarec je rekao da identitetska, kao i pitanja jezika i državljanstva, koja bi mogla uznemiravati građane i dovesti do nemirnih događaja, ne pomažu samom procesu.

„Crna Gora nema snage za više frontova. Država treba da vodi borbu samo na jednom frontu – a to je pridruživanje EU. To sam istakao na svim sastancima i to je vrlo važno“, poručio je Šarec.

Šarec je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da bi, ako bude dogovoreno, vrijedilo pokušati obratiti se Venecijanskoj komisiji (VK) u vezi sa penzionisanjem sudije Ustavnog suda.

„Ako obje strane ne mogu da nađu kompromis, bolje je da takva jedna institucija, pod uslovom da svi priznaju tu odluku, kaže svoje, pa da se onda povodom toga preduzimaju dalji koraci. To bi u ovoj situaciji bilo najkorisnije“, rekao je Šarec.

Komentarišući poziv predsjedinka Skupštine Andrije Mandića da zakaže kolegijum na kome bi se razgovaralo o izlasku iz krize, Šarec je kazao da je kompromis sinonim za politiku.

„U politici dijalog nikad nije naodmet ali vidjećemo, nijesam siguran da će nešto izaći iz toga jer su svi na svojim bedemima“, dodao je Šarec.

On je rekao da je na opoziciji da vidi šta će uraditi.

„Za mene je najvažnije da blokada prestane ili dogovorom između partija ili stavom VK, jer se poglavlja neće zatvarati ako Skupština ne radi“, rekao je Šarec.

Prema njegovim riječima, 2026. godina se bliži i vrijeme će isteći „ako brzo ne budemo imali sistem koji radi“.

„Dobro bi bilo da sistem počne da radi ne samo zbog sistema, već i zbog građana“, dodao je Šarec.

Odgovarajući na pitanje da li može uvidjeti da na taj način što stižu pohvale iz Brisela, ne pomažu državi da poboljša politički ambijent, Šarec je rekao da je to pitanje za one koji su hvalili i da je on uvijek bio objektivan.

Šarec je naveo da sve „što je urađeno može pasti ako ne probijemo blokadu u vezi sa penzionisanjem sudije Ustavnog suda“.

„Ako će se toga nagomilati previše, onda će vrijeme isteći. I ako ulazak u EU ne bude izvršen u ovom mandatu EP, bojim se da će biti kasno. Ne želim da vidim da Crna Gora ide putem Sjeverne Makedonije, Gruzije, toga sam se nagledao“, poručio je Šarec.

On je kazao da svi politički akteri treba da budu toga svjesni.

„Mislim da svi zaboravljaju da se sve radi zbog građana i da je njihov interes ulazak u EU“, naveo je Šarec.

Upitan da li smatra da sjednica Skupštine opštine Budva mora da bude održana i šta bi značilo ako ne bude izabrana vlast, Šarec je kazao da misli da budvanska skupština treba da počne da radi.

„Za mene, kao bivšeg predsjednika opštine, nezamislivo je da opština nema rukovodstvo. Ako budu novi izbori, to je loše za građane, oni će to osjetiti. Ova previranja „mi ćemo ovo, vi ste to“ ne vode nigdje“, smatra Šarec.

