Šaranovića: Novović ima presudan uticaj na izbor tima s kojim želi sarađivati

Podgorica, (MINA) – Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović imaće presudan uticaj na izbor tima s kojim želi da sarađuje, a Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) osiguraće sve potrebne resurse za njihov rad, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sapštilo je ranije danas, reagujući na navode ministra pravde Andreja Milovića, da rukovodilac Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković ne može biti raspoređen na drugo radno mjesto ili posao u Upravi policije bez saglasnosti Novovića.

Šaranović je u saopštenju naveo da, kao jedan od onih koji insistira na jačanju pravne države i poštovanju zakonitosti, podržava stavove SDT, koji su utemeljeni na čvrstim zakonskim osnovama.

On je kazao da će Novović, kao ključna figura u procesu borbe protiv organizovanog kriminala, imati presudan uticaj na izbor tima s kojim želi da sarađuje.

“A MUP će osigurati sve potrebne resurse za njihov rad”, poručio je Šaranović.

Kako je istakao, svako imenovanje, razrješenje ili postavljenje unutar MUP-a vođeno je isključivo zakonskim principima, uz najviše standarde profesionalizma, stručnosti i etičnosti.

“Neće biti mjesta za politički uticaj ili miješanje u ove procese, kako bi se osigurala nepristrasnost i integritet u svim našim postupanjima”, poručio je Šaranović.

On je kazao da rad i dostignuća tima Novovića, u koordinaciji s Upravom policije i njenim SPO, predstavljaju uzor kako se s odvažnošću i hrabrošću može i treba boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Šaranović je poručio da MUP snažno stoji na raspolaganju SDT-u i Novoviću u svim aspektima – bilo da je riječ o kadrovskoj, logističkoj ili tehničkoj podršci.

“Naša posvećenost transparentnosti, pravdi i efikasnosti ostaje neupitna, kao temelj na kojem gradimo sigurniju i pravedniju budućnost za sve naše građane”, zaključio je Šaranović.

