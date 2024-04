Šaranović: U pretresima oduzeto više skupocjenih vozila, oružje, dokumentacija

Podgorica, (MINA) – U pretresima koje su danas, na osam lokacija u Bijelom Polju, Danilovgradu i Podgorici, obavili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Sektora policije posebne namjene oduzeta su skupocjena vozila, više komada oružja i dokumentacija, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je to rekao u dnevniku Televizije Vijesti, u gostovanju povodom današnjeg hapšenja bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Šaranović je naveo da su tokom pretresa oduzeti i drugi predmeti koji, kako je kazao, sigurno mogu biti od koristi za dalji postupak.

On je pojasnio da su oduzete stvari nađene u prostorijama koje su u vlasništvu Katnića ili Lazovića, ili članova njihovih porodica.

Šaranović je rekao da je Katnić jutros uhapšen u Danilovgradu, a Lazović u Bijelom Polju.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ih sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

“Ono što u ovom trenutku mogu reći je da će aktivnosti u odnosu na predmet kodnog naziva Alfa biti nastavljene i u narednih nekoliko dana, odnosno da će u odnosu na Katnića i Lazovića, paralelno u odnosu na ovaj postupak, biti vođena i finansijska istraga, koja će stvoriti vrlo vjerovatno i mogućnost da sama istraga bude proširena i na druga povezana lica”, naveo je Šaranović.

On je kazao da je današnja akcija rezultat višemjesečne koordinirane saradnje između SDT-a, SPO i Europola.

“Ovo su vrlo pozitivne vijesti za građane i ovakvim akcijama dobijamo odgovore zbog čega su bili toliki napadi na sektor bezbjednosti u prethodnom periodu. Naš zadatak je da taj sektor zaštitimo od takvih napada”, rekao je Šaranović.

