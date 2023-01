Šaranović: U ponedjeljak inicijativa za vanrednu sjednicu

Podgorica, (MINA) – Inicijativu za sazivanje vanredne sjednice Skupštine, na kojoj bi se ponovo glasalo o Zakonu o lokalnoj samoupravi, potpisali su gotovo svi poslanički klubovi, osim jednog koji je obećao da će to učiniti u ponedjeljak, kazao je poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović.

Šaranović je rekao da postoje nesmetani uslovi da u ponedjeljak iniciraju održavanje vanredne sjednice Skupštine na kojoj bi se ponovo glasalo o Zakonu o lokalnoj samoupravi i stvoreni preduslovi za formiranje lokalne vlasti u Podgorici i Pljevljima.

On je kazao da se svjedoči višemjesečnoj uzurpaciji vlasti od Demokratske partije socijalista (DPS) u Podgorici.

“Ivan Vuković je prvi gradonačelnik koji je na toj funkciji duže od četiri godine, odnosno duže nego što su mu građani ukazali povjerenje. Na taj način se dodatno ugrožava dignitet političkog djelovanja DPS-a”, rekao je Šaranović na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da su Demokrate predložile izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se omogućava tranzicija lokalne vlasti.

“Takav zakon smo usvojili 41 glasom. Opstrukciji se pridružio i predsjednik države (Milo Đukanović) koji nije potpisao zakon”, naveo je Šaranović.

On je rekao da su gotovo svi poslanički klubovi obezbjedili potpise za sazivanje sjednice.

Šaranović je kazao da samo jedan poslanički klub nije obezbijedio potpise ali je dao obećanje da će to učiniti do ponedjeljka.

