Šaranović: Trend neispunjenih EU obaveza će se hitno promijeniti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) podići će nivo izvršenja planova, ne samo kako bi ispunili brojčane ciljeve, već kako bi osigurali da svaki aspekt rada bude u službi bezbjednosti, pravde i blagostanja građana, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović.

On je, na sastanku sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Don Meken, kazao da je zabrinut što je MUP u ovoj godini planirao ukupno 20 obaveza u strategijskom i zakonodavnom dijelu, od čega su realizovane svega četiri, odnosno 20 odsto.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Šaranović je rekao da to nije samo statistika, već pitanje efikasnosti i funkcionalnosti ključnog resora, koji stoji na bedemu zaštite građana i države.

“Uvjeravam sve građane da će se taj trend promijeniti hitno i odlučno. Podići ćemo nivo izvršenja naših planova, ne samo kako bismo ispunili brojčane ciljeve, već i kako bismo osigurali da svaki aspekt našeg rada bude u službi bezbjednosti, pravde i blagostanja naših građana”, poručio je Šaranović.

On je zahvalio Meken i partnerskim službama Ujedinjenog Kraljevstva na dosadašnjoj dobroj saradnji kroz brojne projekte, donacije i obuke, koje su u mnogome doprinijele unapređenju rada policijskih službenika.

“Imajući u vidu bezbjednosne izazove sa kojima se Crna Gora suočava, Ministarstvu će biti od velike koristi saradnja u dijelu obuka policijskog kadra, budući da su iskustva službenika partnerskih institucija od izuzetnog značaja na planu borbe protiv organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Meken predstavljeni prioriteti MUP-a, s posebnim naglaskom na vraćanje neprikosnovenog integriteta policijske službe i promociju njenog profesionalizma.

„Naša vizija je jasna – ojačati antikorupcijske napore i interne mehanizme kontrole, uz revitalizaciju sastava policije kroz zapošljavanje novih generacija iz Policijske akademije“, rekao je Šaranović.

Sagovornici su se saglasili da je za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije od presudnog značaja kontinuirana saradnja MUP-a i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Šaranović je naglasio da je u planu unapređenje kadrovskih i tehničko operativnih kapaciteta Specijalnog policijskog odjeljenja, upravo u cilju adekvatnog odgovora na potrebe SDT-a.

Meken je čestitala Šaranoviću na preuzimanju te odgovorne funkcije i kazala da je uvjerena da će izgradnja čvrstog savezništva između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva biti nastavljena u svim oblastima od zajedničkog interesa.

