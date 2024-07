Šaranović: Prvo ubistvo eksplozivnim napravama koje je rasvijetljeno

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od 2015. godine počinjeno deset ubistava eksplozivnim napravama, a ubistvo na Cetinju 20. juna prvo je koje je rasvijetljeno, i to u rekordnom roku, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Na konferenciji za novinare Uprave policije i Višeg državnog tužilaštva u Podgorici saopšteno je da je policija identifikovala neposrednog izvršioca dvostrukog ubistva na Cetinju počinjenog 20. juna.

Za aktiviranje eksplozivne naprave osumnjičen je N.D. (31) sa Cetinja, koji se nalazi u bjekstvu.

Šaranović je pohvalio rezultate danonoćnog rada službenika Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnih centara “Centar” i “Jug”, koji su u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, rasvijetlili to krivično djelo .

„Bivše samozvane “policajce” koji posljednjih dana pokušavaju baciti sjenku na rezultate rada policije najbolje demantuju sljedeće okolnosti. Od 2015. je počinjeno deset ubistava posredstvom eksplozivnih naprava, a ovo je prvo koje je rasvijetljeno, i to u rekordnom roku“, rekao je Šaranović.

On je kazao da su, za razliku od prošle, ove godine rasvijetljena sva krivična djela protiv života i tijela nastala kao rezultat obračuna organizovanih kriminalnih grupa iz prošle i ove godine.

Šaranović je istakao da sve to najbolje potvrđuje danas jasno saopšteni stav policijskih funkcionera – da kriminal nije i neće biti jači od države.

„U ime države, policijskim službenicima zahvaljujem na ovako hrabrom i profesionalnom obavljanju najdelikatnije dužnosti današnjice, a to je bez sumnje borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, u kojoj ću im pružiti punu afirmaciju i pomoć, poboljšanjem uslova u kojima rade i na koji god način bude neophodno“, poručio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS