Šaranović: Odgovor na korupciju biće još promptniji i odlučniji

Podgorica, (MINA) – Odgovor na korupciju u Crnoj Gori u narednom periodu biće još promptniji i odlučniji, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Policija je danas uhapsila glavnu inspektorku za poljoprivredu, vino i ribarstvo i sekretarku u Ministarstvu poljoprivrede Draganu Kandić Perović i još tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja i primanje mita.

Šaranović je kazao da ta akcija predstavlja demonstraciju odlučnosti ali i simbol nepokolebljive posvećenosti iskorjenjivanju korupcije u svim njenim oblicima, a posebno onih koji zloupotrebljavaju svoj službeni položaj.

“Izražavam duboku zahvalnost i poštovanje svim policijskim službenicima čija je posvećenost i rad od ranih jutarnjih sati bila ključna za uspjeh te operacije”, rekao je Šaranović.

On je dodao da je njihov trud temelj na kojem grade društvo u kojem neće biti mjesta za kriminalne i koruptivne aktivnosti i društvo koje će se zasnivati na pravdi i zakonitosti.

Šaranović je rekao da današnja akcija šalje jasnu poruku da su nepokolebljivi u svojim nastojanjima da se suoče sa korupcijom koja je godinama opterećivala crnogorsko društvo.

“U narednom periodu, naš odgovor na tu pošast biće još promptniji i odlučniji. Nastavićemo sa nemilosrdnim preduzimanjem svih aktivnosti kako bismo iskorijenili korupciju iz našeg društva i institucija sistema. Šaljemo nedvosmislenu poruku da u Crnoj Gori nema mjesta za privilegovane”, rekao je Šaranović.

On je poručio da svaki pojedinac, bez obzira na svoj položaj ili status, mora biti spreman da snosi punu odgovornost za svoje postupke.

“U našem odučnom nastojanju da očistimo institucije od svih kompromitovanih osoba, nećemo se zaustaviti dok ne uspostavimo sistem koji je oslobođen od korupcije i nepravde i društvo u kojem će svaki građanin Crne Gore biti jednako zaštićen i jednako bezbjedan”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS