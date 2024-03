Šaranović: Crna Gora će nastaviti da doprinosi bezbjednosti u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da doprinosi bezbjednosti u regionu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je, u okviru sastanka ministara unutrašnjih poslova pod okriljem Brdo procesa, razgovarao sa zamjenikom Generalnog direktora za migracije i unutrašnje poslove Evropske komisije (EK), Oliverom Onidijem.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MVP) rekli su i da je Šaranović u okviru ministarske diskusije održao izlaganje na temu „Unapređenje operativnih napora u cilju suzbijanja krijumčarenja migranata“.

On je poručio da zemlje Zapadnog Balkana jedino zajedničkim pristupom i koordinisanom aktivnošću mogu rješavati zajedničke probleme, uz snažnu podršku Brisela i EK.

„Važne teme koje su nas okupile zahtijevaju udruženo, koordinisano, svakodnevno djelovanje zemalja Zapadnog Balkana, a danas smo potvrdili odlučnost Crne Gore da još intenzivnije doprinosi rješavanju zajedničkih izazova u oblasti nelegalnih migracija i potpunom ispunjavanju preporuka od naših partnera iz Evropske unije (EU)”, rekao je Šaranović.

On je poručio da Crna Gora ima dva ključna prioriteta: integraciju u EU i borbu protiv svih oblika kriminaliteta.

„Prepoznajući kao prioritet učešće u evropskim i regionalnim inicijativama, Crna Gora će nastaviti da kroz kontinuirane aktivnosti doprinosi bezbjednosti u cijelom regionu”, kazao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, postojeći mehanizmi međunarodne i regionalne saradnje već su dali odlične rezultate.

“A danas smo, zajednički naglasili da važnost još čvršće regionalne povezanosti predstavlja preduslov za prevazilaženje izazova na planu borbe protiv nelegalnog krijumčarenja migranata“, rekao je Šaranović.

On je dodao je i da posebno raduje predlog EK da se ojača i EUROPOL-ova uloga i međuagencijska saradnja u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima kroz planirane aktivnosti Globalne alijanse za borbu protiv krijumčarenja migranata.

