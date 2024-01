Saradnjom i podrškom EU do zatvaranja Poglavlja 27

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) zainteresovana je da pruži ekspertsku pomoć kako bi Crna Gora što prije ispunila završna mjerila iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene i ubrzala put ka Evropskoj uniji (EU), poručila je ambasadorkom EU Oana Kristina Popa.

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera kazali su da se resorni ministar Vladimir Martinović sastao sa Popom.

Martinović je, kako se navodi, informisao Popu o radu Ministarstva u posljednja dva i po mjeseca.

Dodaje se da su Popa i Martinović razgovarali o pozitivnim pomacima iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

“Sagovornici su saglasni da je Poglavlje 27 najkompleksnije i najskuplje, i u tom konktestu, kako je kazala Popa, EK je zainteresovana da pruži ekspertsku pomoć kako bi se što prije ispunila završna mjerila iz tog poglavlja i samim tim ubrzao put Crne Gore u EU”, navodi se u saopštenju.

Popa je kazala da Ministarstvo ima punu podršku u pogledu rada na zatvaranju Poglavlja 27.

„Nadam se da ćemo zajedničkom saradnjom i predanim radom doprinijeti boljim rezultatima u oblasti zaštite životne sredine i ulaskom Crne Gore u EU“, istakla je Popa.

Martinović je rekao da cijeni svaku podršku EU.

„Cilj Vlade je da Crna Gora bude prva naredna članica EU i na tom putu nam je važna vaša pomoć“, poručio je Martinović.

