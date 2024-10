Saradnjom do realizacije milionskog projekta za sistem prečišćavanja otpadnih voda

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) i Opština Herceg Novi radiće zajedno na realizaciji projekata u tom gradu, među kojima su prioritetni rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, zaštita Plave špilje i projekti energetske efikasnosti.

To je saopšteno tokom današnje posjete Herceg Novom ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića.

Iz MERS-a su rekli da je povod za posjetu Ćulafića, uspješno završen projekat čišćenja hercegnovskog podmorja koji je realizovan u saradnji lokalne uprave i Eko fonda, kao i razgovor o konkretnim inicijativama i projektima koji će u narednom periodu biti u fokusu saradnje Ministarstva i Opštine.

Govoreći o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Meljine, čija je aproksimativna vrijednost rekonstrukcije postojećeg postrojenja oko pet miliona eura, Ćulafić je rekao da je priprema tenderske dokumentacije u završnoj fazi.

„Otklanjaju se administrativne prepreke i problemi koji su u međuvremenu iskrsli. Duboko vjerujem da ćemo uskoro imati raspisan tender za odabir najpovoljnijeg izvođača“, istakao je Ćulafić.

On je naveo da je drugi kapitalni projekat izgradnja primarnog kolektora u naselju Njivice, čija je predračunska vrijednost oko 3,5 miliona EUR.

„MERS je kandidovalo taj projekat za kapitalni budžet za narednu godinu. Vidjećemo konačnu odluku Vlade, ali vjerujem da ne postoji nijedan krupan razlog da se taj projekat ne nađe u budžetu za iduću godinu“, rekao je Ćulafić.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić kazao je da je prioritetni projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

On je rekao da je MERS obezbijedilo pet miliona EUR za završetak tog projekta.

“Očekujemo raspisivanje tendera do 1. novembra. Trenutno se usaglašava projektni zadatak i ta procedura je pri kraju, kako bi mogli da otpočnu radovi za koje su sredstva obezbijeđena budžetom za ovu godinu“, rekao je Katić.

Iz MERS-a su rekli da je tema sastanka bila i zaštita Plave špilje, tačnije pokretanje inicijative za sprovođenje procedure zaštite tog lokaliteta, u skladu sa zaključcima usvojenim u lokalnom parlamentu.

Ćulafić je rekao da će Opština imati punu podršku Ministarstva kada je u pitanju pokretanje inicijative i sprovođenje procedure zaštite Plave špilje.

“Sagovornici su saglasni i da je uspješna realizacija projekta čišćenja hercegnovskog podmorja i odlični efekti rezultat dobre saradnje lokalne uprave i Eko fonda”, kaže se u saopštenju.

Govoreći o neriješenom pitanju deponije u Herceg Novom, Ćulafić je rekao da će se MERS baviti tim problemom.

Navodi se da je tema sastanka bio i projekat energetske efikasnosti koji podrazumijeva ugradnju nove fasade i savremenog sistema grijanja i hlađenja za zgradu Opštine.

Katić je rekao da lokalna uprava očekuje subvenciju Eko fonda za realizaciju tog projekta, ali i planira kandidovanje drugih objekata na području grada.

