Saradnja u pravosuđu veoma važna za napredak regiona

Podgorica, (MINA) – Unapređenje regionalne saradnje između pravosudnih organa na Zapadnom Balkanu ključno je za rješavanje preostalih predmeta ratnih zločina i napredak čitavog regiona, poručeno je sa regionalnog sastanka tužilaca, sudija i advokata.

Dvodnevni sastanak na temu prihvatljivosti i ustupanja dokaza u Budvi je organizovao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom Crne Gore, a u okviru regionalnog projekta „Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi UNDP.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, među učesnicima je bilo više od 40 tužilaca, sudija i advokata iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, kao i predstavnici sudskih vijeća Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRKMS) iz Haga.

Vrhovni državni tužilac Crne Gore Milorad Marković kazao je da su ratni zločini počinjeni na teritoriji Zapadnog Balkana ostavili i danas vidljive ožiljke.

Zbog toga je, kako je rekao, na pravosudnim organima regiona odgovornost da osiguraju da pravda bude dostupna za sve žrtve ratnih zločina i da se učinioci tih krivičnih djela suoče sa odgovornošću za svoje postupke.

Marković je kazao da je Tužilaštvo, svjesno značaja proaktivne uloge u tim predmetima i činjenice da bi protok vremena, usljed nastupanja smrti kod određenog broja očevidaca, mogao dovesti do neprocesuiranja ratnih zločina, podnijelo inicijativu Ministarstvu pravde da se hitno pristupi izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.

“Kako bi se omogućilo da se dokaz koji je pribavljen ili izveden u skladu sa Statutom ili Pravilima o postupku i dokazima Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog rezidualnog mehanizma može koristiti u krivičnom postupku u Crnoj Gori”, rekao je Marković.

Predstavnica Sektora za vladavinu prava, sigurnost, migracije i pomirenje Generalnog direktorata EU za susjedstvo i pregovore o proširenju, Anika Palo, kazala je da EU jasno ističe potrebu za kontinuitetom i napretkom u procesuiranju ratnih zločina na Zapadnom Balkanu, o čemu svjedoči i značajna podrška EU.

Prema njenim riječima, to je još važnije u kontekstu obnovljene dinamike u politici proširenja.

Palo je rekla da su prevazilaženje nasljeđa prošlosti i rješavanje sporova proisteklih iz sukoba 1990-ih i dalje ključni iz perspektive krivične pravde i osnovnih ljudskih prava.

„Važna zaostala bilateralna pitanja moraju biti riješena, poput pružanja pravde žrtvama ratnih zločina, davanja odgovora o sudbini nestalih osoba i uspostavljanja tačne evidencije o zločinima iz prošlosti na regionalnom nivou“, rekla je Palo.

Ona je istakla da u EU nema mjesta zapaljivoj retorici, negiranju ratnih zločina u bilo kom obliku, ili veličanju ratnih zločinaca, ni sa jedne strane.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, istakla je da je uspostavljanje krivične odgovornosti za ratne zločine kamen temeljac za unapređenje dobrosusjedskih odnosa, izgradnju povjerenja u regionu, zaštitu ljudskih prava i jačanje povjerenja građana i građanki u pravosudne sisteme.

Ona je kazala da iskustvo i istorija uče da ratni zločini krše osnovne principe ljudskog dostojanstva i prava i ostavljaju ožiljke budućim generacijama.

Nekažnjivost, zajedno sa neriješenom sudbinom nestalih osoba, kako je navela Paniklova, i dalje podstiču frustraciju, nezadovoljstvo i etničku polarizaciju.

“Stoga je ključno da države pokažu posvećenost dovođenju počinilaca ratnih zločina pred lice pravde, kako bismo gradili povjerenje u društvu i unaprijedili ljudski razvoj – za trajni mir i pomirenje, ne samo na lokalnom, regionalnom, već i globalnom nivo”, naglasila je Paniklova.

Ona je poručila da UNDP, uz podršku EU, ostaje nepokolebljiv u jačanju procesa tranzicione pravde u Crnoj Gori i regionu.

