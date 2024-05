Saradnja sa SAD-om od ključnog značaja za stabilnost i sigurnost Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Saradnja Crne Gore sa Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kao ključnim međunarodnim partnerom, od suštinskog je značaja za očuvanje stabilnosti i sigurnosti države, poručio je ministar pravde Andrej Milović.

On je to kazao na sastanku sa visokim zvaničnikom američkog Savjeta za nacionalnu bezbjednost (NSC), Džeremijem Longom.

Tokom sastanka, kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, razgovarano je o konkretnim koracima za unapređenje institucija koje su ključne za očuvanje bezbjednosti i stabilnosti Crne Gore.

Milović je naglasio važnost kontinuirane saradnje sa SAD-om u jačanju unutrašnje bezbjednosti Crne Gore.

On je, kako se navodi, istakao da je saradnja sa SAD, kao ključnim međunarodnim partnerom, od suštinskog značaja za očuvanje stabilnosti i sigurnosti zemlje.

“Borba protiv malignih uticaja, posebno onih koji dolaze sa adresa koje su izvan NATO sistema bezbjednosti, a koji pokušavaju da destabilizuju Crnu Goru, mora biti prioritet”, rekao je Milović.

Prema njegovim riječima, strateško partnerstvo sa SAD-om i status pouzdane članice NATO saveza, ključ je za otpornost Crne Gore na te prijetnje.

Iz Ministarstva su rekli da je Milović naglasio da je jačanje vladavine prava, reforma bezbjednosnog sektora i jačanje institucija veoma važno za borbu protiv destabilizujućih uticaja.

“Naše institucije moraju biti snažne i otporne na sve pokušaje destabilizacije. Unapređenje njihove efikasnosti i integriteta ključni su za sigurnost naše države”, rekao je Milović.

U saopštenju se navodi da sastanak Milovića sa visokim zvaničnicima NSC-a predstavlja važan korak u jačanju strateškog partnerstva između Crne Gore i SAD-a.

“Posebno u oblasti nacionalne sigurnosti i borbe protiv malignih uticaja sa strane sa kojima se Crna Gora permanentno suočava u cilju destabilizacije i skretanja sa euroatlantskog puta”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS