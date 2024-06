Sanitarni pregledi od utorka u novoj zgradi IJZ-a

Podgorica, (MINA) – Sanitarni pregledi od utorka obavljaće se obavljati u novoj zgradi Instituta za javno zdravlje (IJZ), koja se nalazi u neposrednoj blizini glavnog ulaza Instituta.

Kako je saopšteno iz IJZ-a, pregledi će se obavljati svakog radnog dana od osam do 14 sati.

„Vjerujemo da će rad u novom prostoru i produženje radnog vremena za sanitarne preglede, obezbijediti još efikasnije pružanje usluga i veći komfor našim korisnicima“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da se sve dodatne informacije mogu dobiti preko telefona 067 044 841 ili putem mejl-adrese: [email protected].

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS