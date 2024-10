Sa protesta u Baru traže izmjene zakona o maloljetnicima

Podgorica, (MINA) – Porodica osamnaestogodišnjeg Darisa Mujića, koji je 7. oktobra teško ranjen nožem u dvorištu barske Gimnazije “Niko Rolović”, organizovala je danas u Baru protest, sa kojeg su zatražene hitne izmjene zakona o maloljetnicima, kako bi se takvi napadi spriječili u budućnosti.

Na platou ispred robne kuće “Izbor”, na protestu pod sloganom “Grad za Darisa”, okupilo se više stotina građana Bara koji su došli da daju podršku.

Na protest su došli i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, predsjednici Opštine i Skupštine opštine Bar, Dušan Raičević i Branislav Nenezić, kao i učitelji, nastavnici i profesori svih barskih škola, prenose Vijesti.

Porodica ranjenog učenika, ispred koje su se obratili njegov otac Ceno Mujić i ujak Emil Kalamperović, zahvalila je svima koji su pružili podršku i pomoć.

Kalamperović je kazao da traže hitne izmjene zakona za maloljetnike, “kako bi se ovakve tragedije spriječile u budućnosti”.

“Vjerujemo da je krajnje vrijeme da se podigne svijest o nasilju, naročito u školama, da svi zajedno kažemo – stop nasilju. Predlažemo da svaka škola mora imati zaštitara, kako bi naša djeca bila sigurna u obrazovnim ustanovama”, kazao je Kalamperović.

On je rekao da posebnu zahvalnost duguju osoblju Opšte bolnice Bar i Kliničkog centra, davaocima krvi, profesorima koji su pomogli, a posebno profesorici Mirjani Bajagić, kao i predstavnicima Ministarsva prosvjete, posebno Jakšić Stojanović, Svetlani Ostojić i Svetlani Drobnjak.

Predsjednik nevladine organizacije Internacionalna policijska organizacija Crne Gore, Ivan Pekić kazao je da Bar ima po kome da bude poznat, a ne po maloljetničkom kriminalitetu.

“Više ovo nećemo da dozvolimo. To govorim kao roditelj, a onda i ispred civilnog sektora”, rekao je Pekić i dodao da je na skup trebalo da dođu predsjednicid države, Vlade i Skupštine.

On je poručio da će se truditi svim naporima da u dvorišta obrazovnih ustanova vrate ne zaštitare, već školske policajce.

“Apelujemo na ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića, da se razmotri naša inicijativa, koju ćemo ponoviti sa ostalim predstavnicima civilnog sektora. Nismo nikakva agentura, nećete nas ućutkati”, kazao je Pekić.

Okupljeni su istakli parole: “Vratite nam stid i sram”, “Grad uz Darisa”, “Crna Goro, reaguj”.

