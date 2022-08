Podgorica, (MINA) – Planirani privremeni objekti u Valdanosu zvanično su uklonjeni iz programa privremenih objekata, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Iz tog Vladinog resora kazali su da su donijeli izmjene i dopune programa privremenih objekata u zoni morskog dobra 2019-2023.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović rekla je da su izmjenama, kao što je i najavljeno, sa područja Valdanosa uklonjeni planirani privremeni objekti.

“U pitanju su objekti u vezi sa kojima je prethodna vlada donijela odluku na samom kraju mandata”, kazala je Novaković Đurović.

Tom odlukom je, kako je navela, bilo planirano postavljanje tri auto kampa, tri ugostiteljska i dva objekta za trgovinu i usluge, kao i parking.

“Sada smo i formalno uklonili osnov za izgradnju privremenih objekata”, rekla je Novaković Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da podržavaju inicijativu da Valdanos bude zaštićeno područje.

“Agencija za zaštitu životne sredine je studiju zaštite proslijedila Opštini Ulcinj. Vjerujemo da će je Opština usvojiti i da će Valdanost biti zaštićeno područje”, navodi se u saopštenju.

