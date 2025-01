Rezultati na evropskom putu podstrek da država radi još intenzivnije

Podgorica, (MINA) – Rezultati postignuti na evropskom putu podstrek su Crnoj Gori da još intenzivnije i brže radi, kako bi se približila cilju da do 2028. godine bude članica Evropske unije (EU), kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, danas na radnom ručku razgovarao sa izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Marjanom Šarecom koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Krapović je čestitao Šarecu imenovanje za Stalnog izvjestioca EP za Crnu Goru, navodeći da je uvjeren da će njegovo veliko iskustvo, stručnost i poznavanje prilika u regionu Zapadnog Balkana, imati benefite i u kontekstu ostvarenja glavnog spoljnopolitičkog cilja Crne Gore – članstva u EU.

U saopštenju se navodi da su Krapović i Šarec razgovarali o ostvarenom napretku Crne Gore, a u susret predstojećim pripremama EP za izradu izvještaja za Crnu Goru.

Krapović je istakao da su zatvaranje tri poglavlja, kao i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), odraz političke volje i timskog rada crnogorske administracije na ispunjavanju svih obaveza na putu ka članstvu.

„On je naglasio da su postignuti rezultati dodatan podstrek Crnoj Gori da u predstojećem periodu radi još intenzivnije i brže, a sve kako bi se približila zacrtanom cilju – zatvaranju preostalih poglavlja do 2026. godine i članstvu u EU do 2028. godine“, kaže se u saopštenju.

Šarec je pozdravio intenzivne napore koje Crna Gora ulaže na polju evropskih integracija, a koji su prepoznati i nedavnim zatvaranjem poglavlja.

On je istakao da sada Crna Gora treba da nastavi rad na ostvarenju zacrtane agende u punom kapacitetu i uz jedinstvo svih društvenih i političkih činilaca, dodajući da na tom putu može računati na njegovu punu podršku.

Krapović je, govoreći o domenu odbrane, pozdravio i nedavno imenovanje prvog evropskog komesara za odbranu i svemir Andriusa Kubiliusa, čime je, kako je rekao, dat podsticaj jačanju odbrambene dimenzije EU, posebno u kontekstu izazovnih geopolitičkih prilika sa kojim se Evropa i svijet suočavaju.

