Registrovan šesti slučaj obolijevanja od morbila u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) potvrdio je danas prvi slučaj obolijevanja od morbila u Pljevljima, što je šesti laboratorijski potvrđen slučaj malih boginja u Crnoj Gori.

Iz IJZ-a su saopštili da je obolijevanje registrovano kod osobe starosti 42 godine koja je boravila u Bosni i Hercegovini, gdje je bila u kontaktu sa oboljelim od morbila.

„Epidemiološka služba u Pljevljima istražuje kontakte radi prikupljanja dodatnih relevantnih informacija u cilju smanjenja rizika od pojave novih slučajeva“, rekli su iz te zdravstvene ustanove.

Iz IJZ-a su podsjetili građane koji razviju povišenu temperaturu i osip, tipičan za obolijevanje od morbila, da telefonskim putem obavijeste izabranog ljekara i dogovore testiranje.

„Ukoliko je neophodno da oboljeli posjećuju zdravstvenu ustanovu tokom dijagnostike/liječenja, apelujemo na obavezu nošenja maski koje prekrivaju nos i usta“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su pozvali roditelje da dovedu djecu na vakcinaciju bez odlaganja.

„Sva djeca koja su navršila godinu i nemaju medicinske kontraindikacije pisano navedene od ljekara, treba da prime prvu dozu vakcine protiv morbila, zauški i rubele (MMR), a djeca koja se pripremaju za upis u školu i starija moraju biti vakcinisana sa dvije doze vakcine“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su poručili da je jedina djelotvorna mjera prevencije epidemijskog javljanja morbila vakcinacija koja se sprovodi kombinovanom MMR vakcinom.

Vakcina je, kako su naveli, bezbjedna i veoma djelotvorna, a naročito je važno pravovremeno primanje vakcine.

„Ne preporučuju se putovanja nevakcinisanim i nepotpuno vakcinisanim osobama u područja gdje je registrovano obolijevanje u zemlji i van zemlje, kao i bilo kakvo okupljanje ili boravak u kolektivu osobama koje nijesu uredno vakcinisane shodno uzrastu, ili nemaju podatak da su nekada bolovale tu bolest“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da je ovo šesti laboratorijski potvrđen slučaj obolijevanja od malih boginja u Crnoj Gori, navodeći da su do sada u Baru i Podgorici registrovana po dva slučaja i po jedan u Rožajama i Pljevljima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS