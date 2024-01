Registrovan prvi slučaj afričke kuge kod divljih svinja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potvrđen prvi slučaj virusa afričke kuge kod dvije uginule divlje svinje, pronađene na teritoriji opštine Nikšić, u graničnom području sa Bosnom i Hercegovinom, saopštila je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Iz Uprave su rekli da je veterinarska ambulanta (VA) “Nikšić”, u petak, od lovačkog društva Bratogošt, primila informaciju o pronalasku dvije uginule divlje svinje, nakon čega je izvršeno uzorkovanje, a leševi uklonjeni.

“Specijalistička veterinarska laboratorija je danas propisanim dijagnostičkim ispitivanjem utvrdila prisustvo virusa afričke kuge svinje u uzorcima oba leša”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, prema podacima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), bolest u Evropi prisutna od 2007. godine i da se nezaustavljivo širi evropskim kontinentom, kod domaćih i divljih svinja.

U saopštenju se podsjeća da je, s obzirom da ne postoji adekvatna vakcina i terapija protiv te bolesti, Uprava u saradnji sa veterinarskom službom i Lovačkim savezom kontinuirano sprovodila kampanju podizanja svijesti i sve ostale neophodne preventivne mjere u cilju smanjenja rizika od pojave bolesti u Crnoj Gori.

Sve te aktivnosti su, kako su ističe, evidentno doprinijele kasnijoj pojavi bolesti na teritoriji Crne Gore.

Iz Uprave su pojasnili da ljudi ne mogu oboljeti od virusa afričke kuge svinja, ali da meso oboljelih životinja nije podobno za ishranu.

Prema njihovim riječima, afrička kuga svinja, od koje obolijevaju isključivo domaće i divlje svinje, sa smrtnošću od gotovo sto odsto, brzo se širi i prouzrokuje velike ekonomske gubitke.

“Bolest se najčešće širi kontaktom bolesnih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom, vodom i prostirkom, odjećom, obućom, opremom i prevoznim sredstvima, kao i leševima uginulih ili zaklanih životinja”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave su istakli da je, kako bi se bolest pravovremeno ograničila i suzbila, od izuzetnog značaja da se Upravi prijavi svaki leš, odnosno uginula divlja svinja, kako bi bila uklonjena na neškodljiv način i samim tim smanjena mogućnost nastanka novih slučajeva.

Oni su kazali da je programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja predviđena naknada od 40 EUR za informaciju o pronalasku uginule divlje svinje.

“Pronađeni leš se prijavljuje Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na dežurni broj telefona 067 666 632”, piše u saopštenju.

Podsjeća se da je svaki držalac svinja u obavezi da prijavi svaku promjenu zdravstvenog stanja, kao i svako uginuće svinja na gazdinstvu, nadležnoj veterinarskoj ambulanti.

Iz Uprave su preporučili držaocima svinja da u potpunosti sarađuju sa veterinarskom službom i primjenjuju biosigurnosne mjere na gazdinstvu, u skladu sa preporukama veterinarske službe, kako bi se rizik od širenja bolesti sveo na najmanju moguću mjeru.

