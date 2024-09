Razmotriti opciju dozvole stranih donacija

Podgorica, (MINA) – Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), preporučila je da se prilikom izrade Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja razmotri mogućnost dozvoljavanja određenih stranih donacija partijama i proširenje prava na finansiranje iz budžeta.

Eksperti ODIHR predstavili su danas u Skupštini preliminarno mišljenje o Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su pripremili za potrebe Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, i najavili konačno mišljenje za nekoliko sedmica.

Šefica Odsjeka za zakonodavnu podršku ODIHR-a An Liz Šatelan rekla je da oni nijesu tu da pišu zakon, već da pomognu Crnoj Gori da napravi nacrt tog akta, prenose Vijesti.

ODIHR je u preliminarnom mišljenju preporučio da se razmotri proširenje prava na finansiranje iz budžeta, kako bi se time obuhvatile i partije koje nijesu zastupljene u državnom parlamentu ili lokalnim skupštinama, čime bi se omogućilo da i vanparlamentarne i novoosnovane stranke imaju pravo na finansiranje.

Predlaže se i veća regulacija nenovčanih priloga od privatnih donatora, da postoji spisak zaduženja u godišnjim izvještajima, jer se pojavljuje problem otplate od trećih strana, što je takođe donacija.

ODIHR je naveo da treba da se postave granice visine iznosa donacija kako bi se uračunala inflacija, na osnovu nekog oblika indeksacije, a ne apsolutnih iznosa.

Preporuka je i da se definišu članarine i sponzorstva u zakonu kao prilozi, kako bi se spriječilo njihovo korišćenje u svrhu izbjegavanja najvišeg dozvoljenog iznosa donacija.

Eksperti ODIHR-a preporučili su da se razmotri mogućnost dozvoljavanja određenih stranih donacija partijama.

Oni su kazali da to treba pažljivo uraditi, jer postoji interesovanje da se Crna Gora zaštiti od malignih spoljnih uticaja kroz donacije iz inostranstva.

Eksperti su ukazali i da su ovlašćenja i odgovornosti Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) široke, ali joj nedostaju puna istražna ovlašćenja i direktan pristup određenim bazama podataka.

“Bez dovoljnih istražnih ovlašćenja, uključujući inspekciju na licu mjesta, može predstavljati izazov za svaki nadzorni organ da efikasno otkrije nezakonite izvore finansiranja političkih partija ili kampanja”, kazali su eksperti.

ODIHR smatra da ASK-u treba dati ovlašćenja da izradi i objavi smjernice kojima se navode konkretno kriterijumi za određivanje visine novčanih kazni.

Eksperti ODIHR-a smatraju da kazne treba utvrditi na osnovu indeksacije kako bi se izbjeglo njihovo brzo zastarijevanje.

Poslanik Pokreta Evropa sad i član Radne grupe za izradu Nacrta zakona, Vasilije Čarapi,ć kazao je da je i Radna grupa predložila da i vanparlamentarne partije dobijaju novac iz budžeta.

Vršilac dužnosti direktora ASK-a Dušan Drakić rekao je da je bitno pozabaviti se uzrocima, a ne posljedicama.

On je ukazao i na teritorijalna ograničenja, kada su lokalni izbori u pitanju i da treba voditi računa da se pravila ne zaobilaze.

