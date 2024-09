Ratni zločini bez adekvatnog tretmana državnih organa

Podgorica, (MINA) – Ratni zločini počinjeni devedesetih godina nijesu imali adekvatan tretman državnih organa u Crnoj Gori, što je proizvelo nedostatak povjerenja u institucije, ocijenjeno je na panel diskusiji koju je organizovala Građanska alijansa (GA).

Predstavnik GA Ivan Radulović ocijenio da je teško pronaći novi ugao iz kog se može pristupiti pričama o ratnim zločinima počinjenim prije tri decenije.

On je na panel diskusiji “Institucije koje (ne) čuju krik nepravde?” poručio „da se moramo sudariti sa realnošću da za sve ove godine nije mnogo toga učinjeno“.

Radulović je, kako je saopšteno iz GA, kazao da se, uprkos toj činjenici, ne smije prestati sa aktivnostima koje su posvećene žrtvama zločina, kao i da institucije konačno moraju prekinuti sa praksom ćutanja kada su ratni zločini u pitanju.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica pozdravio je aktivnosti GA na tom polju i istakao da je suočavanje s nasljeđem nasilja jedan od preduslova za pravu demokratizaciju društva.

On je naglasio da su kod procesuiranja ratnih zločina napravljeni pomaci poput izmjena Zakona o krivičnom postupku.

Koprivica je naveo da je Vrhovno državno tužilaštvo sačinilo Strategiju za istraživanje ratnih zločina za period od ove do 2027. godine, jer prethodna nije dala rezultate.

On je poručio da će Crna Gora i njene institucije insistirati na tome da se iskoriste pravni mehanizmi da osobe osuđene za ratne zločine ne budu na slobodi, jer se na taj način vrijeđaju osjećanja porodica žrtava.

Kako je dodao Koprivica, najvažniji preduslov za to je međunarodna saradnja.

Milan Žugić, glavni i odgovorni urednik Agencije MINA i autor dokumentarnog filma “Klapuh – Tri decenije nepravde”, koji je emitovan na događaju, apelovao je na sve kolege da se aktiviraju i otvore priču o ratnim zločinima, izuzimajući političku notu i vodeći se isključivo ljudskim odnosom.

On je, govoreći o radu na dokumentarnom filmu o porodici Klapuh, kazao da je to bio izazovan zadatak, jer je malo živih svjedoka i ljudi koji su voljni da govore na tu temu.

Iz GA su rekli da su uoči panela premijerno prikazani dokumentarni filmovi „Klapuh – Tri decenije nepravde“, i film „Štrpci – Voz koji je prošao?“ autora Seada Sadikovića, novinara Radio Televizije Crne Gore.

Događaj je dio projekta „Kultura sjećanja za svjetliju budućnost“, koji je podržan kroz regionalni projekat „Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

