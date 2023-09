Raspisuju konkurs za treći upisni rok na FCJK

Podgorica, (MINA) – Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) raspisaće danas konkurs za treći upisni rok u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2023/2024. godinu.

Iz FCJK-a su naveli da će konkurs biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Oni su pojasnili da se prijave mogu podnijeti lično u ponedjeljak i utorak od deset do 13 sati u prostorijama Fakulteta, ili elektronski, na platformi upisi.edu.me u ponedjeljak do 16 sati.

Kako su dodali, prijave se pogu poslati i slanjem skenirane dokumentacije na imejl adresu [email protected] do utorka u 16 sati.

“Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti, kao i iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano u utorak u 17 sati.

“U drugom upisnom roku mogu se upisati 24 studenta koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta u četvrtak”, kazali su iz FCJK.

Oni su rekli da će se upis kandidata obaviti 11. septembra od deset do 12 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS