Rapisan oglas za tri kadeta za vojnu akademiju u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je danas javni oglas za upis tri kadeta na vojnoj akademiji “General Mihailo Apostolski” u Skoplju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, studije počinju od studijske 2024/25 godine i traju četiri godine.

Oglas je otvoren do 7. jula.

“Kandidati i kandidatkinje moraju imati navršenih 18 godina, a ne mogu biti stariji od 21 godinu 31. decembra 2024. godine“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, tekst oglasa, u kojem su navedeni svi posebni i opšti uslovi, kao i metodologija izbora kadeta, dostupni su na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-oglas-i-prijavni-obrazac-za-izbor-kadeta-za-obrazovanje-na-vojnoj-akademiji .

