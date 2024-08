Raonić izabran za generalnog direktora RTCG

Podgorica, (MINA) – Savjet Radio Televizije Crne Gore (RTCG) izabrao je danas Borisa Raonića za generalnog direktora Javnog servisa.

Za izbor Raonića, koji je obavljao dužnost vršioca dužnosti generalnog direktora, glasalo je pet prisutnih članova Savjeta, dok je jedan glasački listić bio nevažeći.

Uoči sjednice, osam od devet kandidata za generalnog direktora saopštili su da u znak protesta neće prisustvovati intervjuima pred Savjetom i zatražili odgađanje dok se ne potvrdi ispravnost svih kandidatura.

Kandidati za generalnog direktora RTCG su, osim Raonića, bili Časlav Vujotić, Snežana Burzan, Boris Raonić, Slaven Knezović, Andrijana Kadija, Žarko Božović, Sabrija Vulić, Vladimir Maraš i Srđan Čović.

Predsjednik Savjeta Veselin Drljević rekao je na sjednici da su pravni eksperti potvrdili da ne postoji zakonski osnov da se ona ne nastavi.

On je potvrdio da je bilo devet prijavljenih kandidata za generalnog direktora i da su svi bili na listićima, iako nijesu prisustvovali intervjuima.

Raonić je nedavno, nakon usvajanja novog Zakona o Javnom servisu, podnio ostavku na mjesto generalnog direktora, nakon čega ga je Savjet imenovao za vršioca dužnosti generalnog direktora RTCG-a.

On je danas, tokom intervjua pred članovima Savjeta, kazao da Javni servis želi da učini ponosom države i da bude najtransparentnija i najtransfomisanija institucija.

Raonić je rekao da program Javnog servisa ima veoma mjerljive rezultate i da je to medij kojem se, prema posljednjim istraživanjima, najviše vjeruje u Crnoj Gori.

On je kazao da su u prethodnom period uspjeli da smanje broj zaposlenih, a da su prosječne zarade povećane za 22 odsto.

Prema njegovim riječima, uslovi rada i ambijent unutar Javnog servisa su unaprijeđeni, a produkcija je doživjela totalnu transformaciju.

“Osvježili smo i kadrovski RTCG. Sve je to rađeno u teškom političkom ambijentom, imali smo pokušaj kreiranja raznih afera”, poručio je Raonić.

Na pitanje da li je broj zaposlenih u RTCG-u održiv i neophodan za efikasan rad, Raonić je kazao da crnogorski javni servis ima najmanje zaposlenih u Evropi.

On je rekao da će nastaviti da smanjuju broj zaposlenih, ali da će određene redakcije morati da kadrovski jačaju.

Raonić je dodao da je RTCG-u postojala praksa lažnih bolovanja i najavio da će za nekoliko dana biti uručen prvi otkaz zbog toga.

Mandat generalnog direktora RTCG je četiri godine.

