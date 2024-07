Rajzing Rajnke: Crna Gora se pokazala kao pouzdana članica Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se pokazala kao pouzdana članica NATO-a, ocijenila je američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke navodeći da je ispunjavanjem obaveze dva odsto izdvajanja za odbranu crnogorska Vlada postavila primjer za druge članice Alijanse.

Rajnke je, povodom NATO samita koji se na 75. godišnjicu Alijanse održava u Vašingtonu, rekla da su trajna snaga i jedinstvo NATO-a sada važniji nego ikada.

“Ovonedjeljno istorijsko okupljanje najvećeg odbrambenog saveza u istoriji naglašava nezamjenljivu ulogu NATO-a u obezbjeđivanju mira, stabilnosti i bezbjednosti”, navela je Rajnke u izjavi dostavljenoj medijima.

Ona je istakla da samit u Vašingtonu jača i zajedničke vrijednosti demokratije, slobode i vladavine prava.

“Danas je NATO temelj transatlantske bezbjednosti, osiguravajući mir i stabilnost širom Evrope i šire – sada i za buduće generacije”, kazala je Rajnke.

Ona je poručila da podrška NATO-a Ukrajini protiv nedopustivog agresorskog rata Rusije ostaje nepokolebljiva.

“NATO saveznici nastavljaju da isporučuju znatnu vojnu pomoć i obezbjeđuju stratešku koordinaciju, što je ključno za suverenitet Ukrajine i širu regionalnu stabilnost”, rekla je Rajnke.

Kako je navela, na samitu će čelnici NATO saveznika ponovo potvrditi obaveze jačanja obrambenih sposobnosti Ukrajine i odvraćanja od dalje agresije Rusije, osiguravajući stabilnu i sigurnu Evropu.

“U tom smislu, naše kolektivne odbrambene obaveze, sadržane u Članu 5 Sjevernoatlantskog ugovora, garantuju da će svaki pedalj teritorije NATO-a biti odbranjen, bilo da se radi o Crnoj Gori, Sjedinjenim Državama ili bilo kojem drugom NATO savezniku”, kazala je Rajnke.

Ona je istakla da se Crna Gora pokazala kao pouzdana članica Alijanse.

“Posebno pohvaljujemo Vladino ispunjavanje obaveze dva odsto izdvajanja za odbranu, postavljajući primjer za druge članice Saveza – velike i male – koji treba slijediti”, rekla je Rajnke.

Prema njenim riječima, članstvo u NATO-u takođe jača kandidaturu Crne Gore za pristupanje Evropskoj uniji.

“U konačnom, NATO samit će pokazati našu posvećenost zajedničkim vrijednostima, slobodi i našoj kolektivnoj bezbjednosti. Sjedinjene Američke Države i Crna Gora prihvataju te vrijednosti, a NATO je kao rezultat toga jači”, poručila je Rajnke.

