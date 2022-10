Rajković sa ličnim rekordom do zlatnog odličja

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Maja Rajković osvojila je zlatnu medalju i popravila lični rekord na međunarodnom paraatletskom mitingu Zagreb Open.

Ona je u bacanju koplja, u kategoriji F33- 54-55-56, do zlatnog odličja došla hicem od 14 metara i 24 centimetara.

Bronzana sa Evropskog prvenstva u Bidgošću prvi put u karijeri prebacila je 14 metara.

Drugo mjesto osvojila je Miroslava Obrova, dok je bronzano odličje ptipalo Ani Jelenić.

Uspješan nastup imala je i Marijana Goranović, koja je u disku bila bronzana, a srebrna u bacanju kugle.

U bacanju diska, u kategoriji F 40-41, Goranović je zauzela treću poziciju sa rezultatom 17.08 metara.

Pobijedila je Ivana Purkić (23.34), dok je druga bila Petra Struklec (15.04).

Goranović je u bacanju kugle, kategorija F 20-37-38-40-41, bila srebrna sa rezultatom 6.57 metara.

Bolje od nje bila je Ivana Purkić (9.24, dok je stepenicu nize na pobjednickom postolju zauzela Petra Struklec sa bačenih 5.65 metara.

U bacanju kugle, kategorije F11, Miloš Spaić je zauzeo četvrto mjesto hicem od 10.72 metra.

Zlatnu medalju osvojio je Erik Fabian Kaurin rezultatom (14.15), srebrni je bio Matija Sloup (9.12), a bronzani Stefan Dimitrijević (13.54).

