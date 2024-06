Rajković: Građani da ogrijev nabave po povoljnoj cijeni

Podgorica, (MINA) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima pozvala je građane da se prijave za dodjelu ogrijevnog drveta po povoljnoj cijeni, koja je utvrđena zvaničnim cjenovnikom.

Kako je saopšteno iz Uprave, zahtjevi se mogu predavati u poslovnim prostorijama svih područnih jedinica Uprave od sjutra do 10. jula.

Vršilac dužnosti direktora Uprave Miloš Rajković pozvao je građane da se prijave za dodjelu ogrijevnog drveta od tri do deset kubika, u zavisnosti od potreba, po povoljnoj cijeni od 11 EUR po kubiku sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV).

On je rekao da građani, kojima podnijeti zahtjev bude odobren, treba da nakon uplate takse, o sopstvenom trošku angažuju nekoga da im dodjeljeno drvo za ogrijev posječe i izvuče iz šume.

Rakočević je naveo da očekuju da će se građani odazvati tom pozivu, obzirom na velike finansijske povoljnosti koje im Uprava nudi.

„Na osnovu ovih cijena, primjera radi oko deset metara drva za ogrijev građani mogu da nabave za manje od 85 EUR, plus troškovi sječe i transporta, što je mnogo povoljnije od cijena koje su do sad plaćali na crno ilegalnim preprodavcima, gdje cijena jednog metra iznosi između 60 i 70 EUR“, istakao je Rajković.

Kako je rekao, građani zahtjev mogu u svim poslovnim prostorijama područnih jedinica Uprave predati do 10. jula.

Prema riječima Rajkovića, zahtjev mora sadržati podatke o podnosiocu, količinu ogrijevnog drveta koja se traži, kao i informaciju da li ima svoju privatnu šumu i koliko ima članova u zajednici u kojoj živi.

„Svaka područna jedinica mora primiti zahtjev, a u suprotnom, potrebno je odmah da prijave centrali Uprave ako naiđu na bilo kakvu opstrukciju“, rekao je Rajković.

On je kazao da će, nakon provjera, građani koji ispunjavaju uslove dobiti ogrijev, a ukupna količina koja će se na ovaj način podijeliti iznosi 44.708 metara kubih (m³), na osnovu Programa gazdovanja šumama.

„Na ovaj način građani će moći da na vrijeme nabave ogrijevno drvo po povoljnoj cijeni“, poručio je Rajković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS