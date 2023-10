Radunović: ZBCG što prije da preuzme određene resore

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) treba da što prije uđe u novu vlast i preuzme određene resore ili da makar učestvuju na sjednicama Vlade u odlukama koje se tiču bezbjednosnog sektora, kazao je funkcioner ZBCG Slaven Radunović.

On je, u emisiji Kontakt na Televiziji Nikšić, rekao da se pregovori o formiranju 44. Vlade nastavljaju i večeras i da je sve veći broj poslanika koji bi trebalo da podrže novu izvršnu vlast.

“Sve je pokušano da se ZBCG izbjegne, ali nije moglo. Nama je osnovni cilj da se Demokratska partija socijalista (DPS) ne vrati na bilo koji način u vlast, indirektno preko svojih satelita ili direktno. Tako da je Spajić shvatio da ne može bez nas”, naveo je Raudnović.

On je istakao da su pregovori u toku i da može doći do promjena, ali da se izbor funkcionera ZBCG Andrije Mandića za predsjednika Skupštine ne dovodi u pitanje.

Komentarišući najavu da će ZBCG dobiti 40 odsto mjesta “po dubini” i u diplomatiji, Radunović je kazao da to ne znači da će dobiti 40 posto bordova direktno.

S obzirom na izborni rezultat, ZBCG, kako je istakao, ipak nije zadovoljna ponudom.

Komenatriđući to što je, nakon što je Spajić odlučio da ponovo pokrene pregovore sa ZBCG, Bošnjačka stranka (BS) odustala od učešća u 44. Vladi, Radunović je kazao da je za koaliciju koju zastupa prihvatljiva svaka partija manjinskih naroda.

On je istakao da bi BS, s obzirom na njihovo političko djelovanje zadnjih desetak godina, najradije pravila vladu sa DPS-om i da, znajuči to, ne mogu da dozvole da se svaki od tih poslanika pojedinačno pita i stavi veto na svaku odluku.

“Zato smo mi bili da oni budu dio široke koalicije ali bez mogućnosti da ucjenjuju. Ali vidjeli ste, nismo problem mi, mi smo htjeli sa Bošnjacima, ali Bošnjaci neće sa nama jer oni imaju drugi zadatak – a to je da se DPS vrati na vlast“, ocijenio je Radunović.

Na pitanje da li nakon svega očekuje da će nova vlada biti stabilna, s obzirom na političke razlike budućih konstituenata, Radunović je napomenuo da je inače u Evropi rijetkost da se formira stabilna vlada od činilaca koji su potpuno slični po pitanju programa.

“Bitno je da je čine stranke i ljudi koji su spremni da sprovedu te realne i vrlo neophodne reforme. Da se u svemu tome slažemo i da postoji odlučnost da se uhvatimo u koštac sa ovim velikim problemom koji imamo sa organizovanim kriminalom i korupcijom”, rekao je Radunović.

Za to, prema njegovim riječima, treba hrabrost prvenstveno jer je protivnik izuzetno moćan.

“Zato će biti neophodno da političari iz koalicije ZBCG što prije uđu u novu vlast i preuzmu određene neke resore ili da makar učestvuju na sjednicama Vlade u odlukama koje se tiču bezbjednosnog sektora“, istakao je Radunović.

Komentarišući ocjene iz DPS-a da ulaskom ZBCG u novu vladu Crna Gora može da zaboravi ulazak u Evropsku uniju, Radunović je kazao da ako misle na evropski put koji je ta partja sa svojim partnerima- gradila, onda su u pravu.

„Ako misle na takav put ka EU naravno neće biti takav. Ovaj će da bude suštinska promjena, kvalitetivna promjena koju će pretpostavljam i naši evropski partneri prepoznati vrlo brzo“, istakao je Radunović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS