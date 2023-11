Radunović: Nema promjena, popis počinje 30. novembra

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva počinje 30. novembra i tu nema nikakvih promjena, kazao je poslanik koalicije Za budućnost Crne Gore, Slaven Radunović.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić predao je ranije u skupštinsku proceduru amandman na Predlog zakona o popisu, kojim se predlaže brisanje članova tog akta kojima se određuje datum održavanja popisa stanovništva.

Radunović je na društvenoj mreži X napisao da će datum popisa iz Predloga zakona biti izbrisan „iz tehničkih razloga“.

„Iz tehničkih razloga, datum će biti izbrisan iz Predloga zakona, jer je isti već definisan uredbom Vlade od 31. oktobra, koja je na snazi“, naveo je Radunović.

