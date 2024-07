Radulović: Šteta u Luci Bar velika, Vlada će pomoći

Podgorica, (MINA) – Luka Bar pretrpjela je veliku materijalnu štetu usljed jakog olujnog nevremena koje je danas zahvatilo Crnu Goru, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i najavio novčanu pomoć od Vlade.

On je u izjavi za medije, nakon što je obišao Luku Bar, kazao da su usljed nevremena pala tri pretovarna mosta i dizalica.

“Moram reći da je situacija loša, da će biti velika šteta, ali najbitnije je da niko nije stradao”, rekao je Radulović.

On je najavio pomoć Vlade kada se procijeni kolika je šteta.

“Kao odgovorna Vlada, mi ćemo da stojimo iza Luke Bar. Postoji mogućnost u Zakonu o kontroli državne pomoći da se zbog elementarnih nepogoda daje neki iznos novca za ovakve stvari. Pomoći ćemo čim dobijemo konkretnu cifru o materijalnoj šteti”, istakao je Radulović.

