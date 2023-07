Radovanić generalni sekretar MVP

Podgorica, (MINA) – Vlada je imenovala danas funkcionera Građanskog pokreta URA Miletu Radovanića za generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici donijeto rješenje o razrješenju generalnog sekretara MVP Roberta Markića.

„Vlada je donijela izmjenu rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Japanu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izmjenom za sjedište konzulata određena Inujama, umjesto prvobitne Nagoje.

„Vlada je donijela rješenje o imenovanju Valentine Pavličić za zastupnicu Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava“, kaže se u saopštenju.

