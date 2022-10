Radovanić: DPS pokazuje pravo lice

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS), odlukom da neće glasati o izboru sudija Ustavnog suda Crne Gore, pokazuje pravo lice, kazao je generalni sekretar Građanskog pokreta (GP) URA, Mileta Radovanić.

On je rekao da može da razumije da DPS-u ne odgovaraju sva četiri predložena kandidata za sudije, ali da je nepojmljivo da ne postoji jedan valjan kandidat da se odblokira Ustavni sud.

“Pokazujete pravo lice. Kako sada pada u vodu priča kada ste GP URA optuživali da ne želimo deblokadu evropskog puta”, naveo je Radovanić na Tviteru /Twitter/.

