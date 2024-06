Radnik CGES-a pao sa dalekovoda, van životne opasnosti

Podgorica, (MINA) – Radnik Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) B.K. (23) povrijeđen je danas nakon pada sa dalekovodnog stuba u Baošićima, rekli su iz CGES-a i dodali da je B.K. van životne opasnosti.

Iz te kompanije rekli su da je njihov monter B.K. povrijeđen prilikom obavljanja redovnih radnih zadataka na 110 kV dalekovodu „Tivat-Herceg Novi“ u Baošićima.

„Nakon incidenta, brzom intervencijom Vojske Crne Gore (VCG), transportovan je u Kliničko-bolnički centar u Podgorici, gdje mu je ukazana hitna medicinska pomoć. Naš kolega je van životne opasnosti i nalazi se u Jedinici intenzivne njege“, kazali su iz CGES-a.

Oni su zahvalili hercegnovskoj jedinici hitne pomoći, kao i vatrogasnoj službi, koja je, kako je saopšteno, prva izašla na mjesto nezgode.

„Veliku zahvalnost dugujemo VCG na izuzetnoj efikasnosti i profesionalizmu prilikom akcije spašavanja našeg kolege. Njihova brza reakcija i stručnost su od neprocjenjivog značaja kada se, nažalost, ovakve situacije dese“, kazali su iz CGES-a.

Oni su zahvalili i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Operativno-komunikacionom centru.

„Hvala našim kolegama koje su bile na visini zadatka, pokazujući prisebnost u pružanju pomoći kolegi“, kazali su iz CGES-a.

