Rad na očuvanju bezbjednosti velika odgovornost i čast

Podgorica, (MINA) – Rad na očuvanju bezbjednosti i javnog reda i mira velika je odgovornost, ali i čast, poručeno je sa svečanosti povodom dodjele diploma 15. generaciji polaznika Policijske akademije u Danilovgradu.

Kako je saopšteno iz Policijske akademije, predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je raduje da se ove godine među polaznicima nalazi dvostruko više žena nego prethodne.

Na taj način, prema riječima Đurović, Crna Gora pokazuje da odmiče od tradicionalne podjele zanimanja, i da se društvo sve uspješnije bori protiv stereotipa i predrasuda koje su dugo opterećivali.

Ona je poručila policajkama i policajcima da će im, kao budućim zaštitnicima države, pripasti velika odgovornost, ali i čast da rade na očuvanju bezbjednosti, javnog reda i mira i osiguranju dobrobiti svakog građanina.

Đurović je kazala da su izborom ove profesije pokazali da su im ti ciljevi najvažniji i da su spremni da se stave na raspolaganje državi i građanima.

Ona je dodala da moraju biti svjesni da je policija potrebna cijeloj državi i društvu i da nikada ne treba služiti bilo kojoj vlasti, već isključivo građanima Crne Gore.

Premijer Dritan Abazović čestitao je polaznicama i poručio da ne postoji veća čast u životi nego služiti svojoj državi i narodu.

„Siguran sam da ćete vi biti generacija policajaca koja će omogućiti veću distribuciju pravde u Crnoj Gori i svjedočiti njenom učlanjenju u Evropsku uniju“, kazao je Abazović.

On je poručio budućim policajkama i policajcima da sa ponosom nose svoj grb i budu sigurni da uvijek postupaju pravedno i u skladu sa zakonom, budu nepristrasni, poštuju etiku službe i učine sve da se ona značajno poboljša u narednom periodu.

„Rezultati koje smo isporučili u prethodnom periodu daju veliku ulaznicu da vaša generacija stvar dovede do kraja, da Crnu Goru učini zemljom pravde i blagostanja, u kojoj će se svaki građanin osjećati sigurno“, naglasio je Abazović.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović istakao je da je Policijska akademija u Danilovgradu jedina ustanova u Crnoj Gori koja je osnovana na bazi projekta kojim je predviđeno da crnogorska policija i drugi bezbjedonosni subjekti svoj rad usklade sa evropskim standardima.

Kako je kazao, sasvim je jasno da, u tom pravcu, ta visokoškolska ustanova kroz sve aktivnosti koje preduzima teži razvoju, osavremenjivanju i unapređenju policijske profesije.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić rekao je da obavljati policijski posao znači podrediti život državi, građanima i onim obavezama koje često iziskuju zapostavljanje sopstvenog života i porodice.

„Zbog toga je obavljanje policijskog posla teško i izazovno, ali to predstavlja jedan uzvišen čin“, istakao je Adžić.

On je poručio budućim policajkama i policajcima da su odabirom tog posla i profesije pokazali dozu hrabrosti da se u ovim turbulentnim vremenima stane na put onome što je najveća pošast u Crnoj Gori, a to je organizovani kriminal i korupcija.

Direktor Policijske akademije Vladimir Stanišić poručio je da je današnji događaj kruna još jednog dvogodišnjeg ciklusa obuke polaznika koji znaju šta policijska uniforma nosi sa sobom i na kakav rizik moraju biti spremni.

„Trudili smo se da u komplikovanim uslovima omogućimo im što kvalitetniju nastavu, obuku, sadržaje, kako bismo ih adekvatno spremili da nastave da uče policijske tehnike i procedure, usvajaju nova znanja i vještine, da budu spremni da cijelog života savladavaju i unapređuju sebe i konstantno ostvaruju napredak“, kazao je Stanišić.

Najbolji u 15. generaciji polaznika Policijske akademije u Danilovgradu, Ratko Nenezić, rekao je da je privilegija biti na tom mjestu, i da ovo nije kraj školovanja, već samo početak usavršavanja i sticanja novog znanja.

„Zahvalio bih državi koja nam je sredstvima uloženim u Policijsku akademiju omogućila besplatno dvogodišnje školovanje“, naveo je Nenezić.

