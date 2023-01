PSSE: Bez odgađanja izabrati sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE) pozvala je sve političke subjekte u Crnoj Gori da bez odgađanja izaberu sudije Ustavnog suda.

Kako se navodi u izvještaju za prošlu godinu Komiteta za poštovanje obaveza nastalih po osnovu članstva u Savjetu Evrope, PSSE pohvaljuje napredak u borbi protiv korupcije, ali žali što u Crnoj Gori nijesu izabrane sudije Ustavnog suda i članovi Sudskog savjeta, koji su potrebni za poboljšanje vladavine prava i funkcioniranje demokratskih institucija.

“Skupština poziva političke stranke da bez odgađanja nastave s takvim imenovanjima“, navodi se u izvještaju.

Crna Gora se poziva da implementira preporuke OEBS-ove Kancelarije za ljudska prava i demokratske institucije u vezi sa izbornim procesom, prije idućih predsjedničkih i parlamentarnih izbora.

U izvještaju se navodi da je prošlu godinu u Crnoj Gori obilježila ozbiljna politička nestabilnost.

Dodaje se da je posjeta Crnoj Gori od 10. do 13. jula omogućila je koizvjestiocima Damienu Kotieru i Nikosu Tornaritisu da detaljno rasprave o razvoju događaja u vezi sa četiri područja koja je Parlamentarna skupština identifikovala kao prioritete za postmonitoring dijalog.

U Izvještaju se navodi da su vlasti predstavile nekoliko nacrta zakona i izrazile uvjerenje da će izborne reforme, o kojima se raspravlja u okviru zasebnog skupštinskog Odbora, biti donesena prije narednih izbora.

Kako se dodaje, imenovanja u Ustavnom sudu bila su hitno potrebna, pošto su mnoga mjesta u Sudu ostala upražnjena zbog nemogućnosti političkih stranaka da se dogovore oko kandidata, a zakazano penzionisanje jednog od sudija u oktobru ostavilo bi sud bez kvoruma.

“Sve političke stranke bile su svjesne važnosti takvih imenovanja za vladavinu prava i pravilno funkcioniranje demokratskih institucija”, ukazuje se u izvještaju.

Ističe se da razvoj događaja u borbi protiv korupcije djeluje obećavajuće, i da je zaključeno da je zakonski okvir dovoljan, ali da nedostaje politička volja za njegovo sprovođenje.

“Rezultati istraga, krivičnih gonjenja i pravosnažnih presuda bili su loši. Očekivalo se da će niz slučajeva visokog profila dokazati stvarnu posvećenost borbi protiv korupcije”, piše u Izvještaju.

Navodi se da su se tokom posjete koizvjestioci susreli sa glavnim specijalnim tužiocem koji je izjavio da je od Vlade dobio svu potrebnu podršku u kadrovskom i materijalnom smislu.

“U sedmicama koje su prethodile posjeti, hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, kao i bivšeg predsjednika Privrednog suda (Blažo Jovanić), možda ukazuje na stvarnu političku volju za suzbijanje korupcije”, navodi se u Izvještaju.

Dodaje se da je predsjednik države Milo Đukanović 20. septembra predložio održavanje vanrednih izbora nakon što je odbio da potvrdi Miodraga Lekića, kandidata tri vladajuća politička bloka, za premijera.

U Izvještaju piše da je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio Đukanovića da zloupotrebljava svoja ustavna prava i blokira politički dijalog.

“Ovakvi događaji su ometali sprovođenje izborne reforme i imenovanje sudija Ustavnog suda”, konstatuje se u dokumentu.

