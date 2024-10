Provjeriti postojanje sukoba interesa kod javnih funkcionera

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) inicijativu za utvrđivanje postojanja sukoba interesa za javne funkcionere koji su imenovani u radna tijela i savjete, a koji istovremeno pružaju usluge kompanijama ili pravnim licima u državnom vlasništvu.

CGO je, kako je saopšteno, tražio od ASK-a da posebno provjeri aktuelno postojanje sukoba interesa u tijelima/savjetima poput Tužilačkog savjeta, Sudskog savjeta, Savjeta ASK-a, Savjeta Radio Televizije Crne Gore, Državna izborna komisija (DIK) i donese shodna rješenja.

Viša pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović ukazala je da član 16 novog Zakona o sprečavanju korupcije propisuje ograničenja u pogledu zaključivanja ugovora o uslugama i poslovnoj saradnji.

“ASK je nedavno izdao mišljenje, na lični zahtjev jednog funkcionera, ispravno interpretirajući ograničenja koja donosi član 16 novog Zakona, pa je logično, očekivano, a i pitanje integriteta ASK-a, da identično postupi u drugim takvim slučajevima”, navela je Kaluđerović.

Ona je kazala da je CGO ujedno tražio i da ASK-u izda jedinstveno mišljenje o ovom pitanju i time prevenira rizike od elemenata koruptivnih radnji.

“Jasno je da novi Zakon o sprečavanju korupcije prepoznaje sukob interesa kod osoba koje u vrijeme statusa javnog funkcionera kroz članstvo u radnim tijelima i savjetima, jer ih je imenovala Skupština ili Vlada, imaju zaključene ugovore o pružanju usluga sa privrednim društvom ili pravnim licem koje je u državnom vlasništvu”, navela je Kaluđerović.

To, kako je pojasnila, znači da osobe koja se nađu u tim tijelima kao javni funkcioneri ne mogu zastupati bilo koji državni organ ili javnu ustanovu, odnosno ustanove u državnom vlasništvu u toku trajanja javne funkcije.

“Jer bi se u suprotnom, shodno članu 16 stav 4, zaključeni ugovori o pružanju usluga sa privrednim društvom ili pravnim licema koje su u državnom vlasništvu smatrali ništavim”, dodala je Kaluđerović.

U CGO, kako je kazala, smatraju da nije u javnom interesu da oni koji krše odredbe Zakona budu javni funkcioneri.

“To zahtijeva proaktivno djelovanje ASK-a kad već nemamo podnošenje ostavki na javne funkcije onih koji ne poštuju zakona ograničenja u vršenju javne funkcije”, rekla je Kaluđerović.

