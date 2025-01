Protest protekao mirno i bez bilo kakvih incidenata

Podgorica, (MINA) – Javno okupljanje građana održano večeras u Podgorici, ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade, proteklo je mirno, bez narušavanja javnog reda i mira i bilo kakvih incidenata, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je večerašnji protest održan uz poštovanje prava na slobodu izražavanja i mirno okupljanje.

Oni su zahvalili građanima na odgovornom ponašanju, poštovanju zakona i doprinosu očuvanju javnog reda i mira i bezbjednosnog ambijenta.

Protest, na kojem se večeras okupilo više hiljada građana, organizovala je neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?, a povodom tragedije koja se 1. januara dogodila na Cetinju.

Sa protesta su ponovo zatražene ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića, i iznijet je niz zahtjeva koji se, između ostalog, tiču ažurnijeg djelovanja nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja i poboljšanja institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

